"Никто меня не бил, пальцем не тронул": Роман Протасевич выступил на пресс-конференции белорусского МИДа

Он подробно ответил на вопрос журналистов о своем здоровье. "Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб.

Никто меня не бил, пальцем не тронул. Прошу поменьше распространять слухи и домыслы о моем здоровье. Мама, папа, не переживайте, у меня правда все отлично", - сказал Протасевич.

Он отметил, что его никто не принуждал к сотрудничеству со следственными органами:

"Это мой личный выбор. Я осознаю, какой урон я нанес государству".

Протасевич сказал, что уважает Лукашенко как человека, который сумел удержать власть после оппозиционных протестов 2020 года. При этом он отметил, что никогда не будет сторонником действующего президента Беларуси.

Некоторые из присутствующих журналистов выразили сомнение в искренности ответов Протасевича.

Журналисты "Русской службы BBC" покинули пресс-конференцию в знак протеста.

Председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора заявил, что Роман Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса страны: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Девушка Протасевича Софья Сапега, задержанная вместе с журналистом, обвиняется по двух статьям УК Беларуси: разжигание социальной вражды и розни и участие в массовых беспорядках.

В четверг, 3 июня, белорусский государственный телеканал ОНТ в программе "Марков. Ничего личного" выпустил интервью с Романом Протасевичем. Протасевич с 23 мая находится в белорусском СИЗО. Он сообщил, что чувствует себя "прекрасно". Как именно записывали интервью, неизвестно, ведь уже пять суток к Протасевичу не допускают адвоката. Неизвестно, говорил ли Протасевич по своей воле.