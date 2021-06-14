Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму РФ

"В нынешних условиях, когда уголовные дела возбуждаются за сбор пожертвований на ведение борьбы с коррупцией или просто за участие в мирных акциях протеста, то есть по факту за несогласие с незаконными действиями Кремля, я не могу обеспечить безопасность своим волонтерам, сотрудникам и жертвователям на избирательной кампании. Все данные этих людей будут у государства.