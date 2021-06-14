Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму РФ
Юрист ФБК Любовь Соболь объявила, что прекращает кампанию за свое выдвижение на выборы в Госдуму РФ. Ее обращение опубликовано в Facebook, пишет "Медуза".
Юрист ФБК Любовь Соболь объявила, что прекращает кампанию за свое выдвижение на выборы в Госдуму РФ. Ее обращение опубликовано в Facebook, пишет "Медуза".
Правительство России приняло закон, запрещающий участникам экстремистских организаций участие в выборах, после чего объявили экстремистами ФБК, пишет она.
"В нынешних условиях, когда уголовные дела возбуждаются за сбор пожертвований на ведение борьбы с коррупцией или просто за участие в мирных акциях протеста, то есть по факту за несогласие с незаконными действиями Кремля, я не могу обеспечить безопасность своим волонтерам, сотрудникам и жертвователям на избирательной кампании. Все данные этих людей будут у государства.
Поэтому, несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму", - сказала она.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал экстремистскими структуры, основанные Алексеем Навальным - Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (оба признаны в России организациями, осуществляющими функции иностранного агента), а также штабы политика в российских регионах.