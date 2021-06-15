Анна Заворотнюк рассказала про бестактность врачей

Анна рассказала, что пришла недавно в клинику на обследование. Медики стали ее расспрашивать о здоровье мамы. Эти вопросы довели девушку до слез.

"Это так странно, когда многие люди вокруг знают о том, что происходит у тебя в жизни. Знают, кто ты. На неделе была у врача, просто обследование. Две женщины-врачи в кабинете. В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается. "А это правда, что пишут? А то, а се? Ой, я прям плакала, когда узнала". Когда узнала, плакала я", - написала Заворотнюк.

Ей не хочется, чтобы посторонние люди вторгались в ее частную жизнь.

"Я понимаю, когда спрашивают друзья, и очень благодарна за то, что они почти и не спрашивают, а если и делают это, то предельно тактично. Но когда абсолютно незнакомые люди начинают задавать вопросы... вопросы, которые мне неудобно даже озвучить вам, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь - не цирк. Я закрытый человек, и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой", - резюмировала Анна.

Ранее она призналась, что уже полтора года лечится от депрессии. Ей пришлось обратиться к психологу после того, как она узнала о болезни матери.