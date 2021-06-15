Режиссер клипов Little Big Алина Пязок о съемках порно, работе и парном тату с Прусикиным

Любопытный факт: у Алины есть корни в соседней Эстонии.

Алина объяснила, что ей прежде всего хотелось визуально показать коллектив. Она всегда верила в талант Ильича. Все началось с клипа Harlem Shake, который был тогда популярен, а потом уже было решено сделать группу.

Пязок подчеркивает, что они с Прусикиным лишь близкие друзья. У них не только дружба и общий бизнес, но и парные татуировки. Все клипы они снимают вместе. На съемочной площадке очень много импровизации: "У нас парные татуировки. Нас считали парой? Серьезно? Ни разу не слышала. Мы на самом деле очень близкие друзья. У меня с Ильичом никогда и ничего, нет".

Кроме того, Алина рада, что есть возможность приглашать сниматься друзей. К примеру, Гарика Харламова, Глюкозу, Александра Гудкова, Данилу Поперечного и других.

Сейчас, с появлением денег в коллективе, появилась возможность реализовать множество идей. Большинство клипов были сняты на собственные деньги: "Мы делаем то, что нам хочется".

В новом отборе на "Евровидение" группа решила не участвовать, чтобы не соревноваться с самими собой.

Не только Алина, но у другие участники группы признаются, что не раз жили вместе. Пязок объяснила, что между ними всеми не просто дружба, а они некая коммуна: "Много раз снимали дом, жили вместе. Мы такая коммуна". Сейчас Little Big построили себе огромный особняк, почти дворец в Ленинградской области.

"Теперь у меня есть свой кабинет, переговорная. Но к этому надо было прийти. До этого 8 лет назад мы скидывались на гречку. У нас была банка с деньгами, мы скидывали туда мелочь. А когда все это заканчивалось, мы высыпали мелочь на стол и покупали на нее гречку. Жили вчетвером: Илья, Эльдар, Ира и я. Когда не хватало денег, мы кормили друг друга. А теперь: здравствуйте!" - говорит Алина и показывает владения.

Но гречку они едят до сих пор - это вкусно и полезно. Алина объяснила, что они умеют решать конфликты между собой. Главное в этом - доверие. Если веришь друг другу, то ссоры становятся пустыми и находишь способ помириться.

Пязок рассказала, как она снимала порно: "Мне всегда было интересно попробовать что-то новое. И мой куратор на фотофакультете рассказала мне про фотоисторию "порно без порно" и добавила, что если предложат снимать порно - иди. Я была в Чехии (европейской столице порно), и у меня был знакомый, который предложил: "Не хочешь попробовать?". Я такая: Why not?

Таким образом Алина снимала порно несколько раз.

"Мне было 19 лет и не так много опыта. В первую очередь надо побороть смущение. На площадке были разные люди: кто-то приходил туда из интереса, кто-то - потому что было не так много способов найти себе девушку. [...] Это делалось на коленке: русские ребята искали русских ребят в другом городе. [...] Сценарии создавались на площадке, концовка обычно никого не волновала. Главное, чтобы все получилось и дело было сделано. Желательно на лицо", - рассказала она.

Если финала не было видно, то порноактеру могли не заплатить. Так Пязок придумывала истории для сценариев, чтобы ее быстрее уволили, но девушку не увольняли. Однако этого опыта Алина не стыдится.