Бузова vs Губерниев: как шоу-бизнес разделился на два лагеря?

Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что должен. От себя же скажу следующее: выдержка - это великая вещь. И то, что сделала Оля - довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной, - жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков. В том числе и тех, кто после матча Бельгия - Россия в очередной раз начал выражать свое разочарование и рассуждать о провале сборной на Евро".
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил, что комментатор обязан извиниться перед Бузовой.
"Ты позови меня на эфир, но он боится, кишка тонка. Вшивый футбольный эксперт, кого он учит? У него познаний в футболе - как его результаты в гребле - с гулькин нос", - добавил он.
"Мы все за тебя, он выглядел мерзко! Хотел показать всему миру, что он **** спец в мире футбола! Только забыл, что перед ним хрупкая девушка, а не футболист, не тренер, не судья, не президент клуба, а хрупкая девушка, артист, ведущая, певица, актриса! Которая искренне пришла просто поддержать ребят", - написала подруга Бузовой Мария Погребняк.
Певец Дима Билан сделал огромный пост в поддержку Ольги. Он отметил, что она достойный человек.
"Я давно хотел написать этот пост, еще с момента премьеры в театре наблюдаю, как толпы не вникающих в колоссальный труд людей, не хотят делиться местом под солнцем … Мыслят поверхностно… Всегда хочется спросить: "Люди вы звери?!". Человек не имеет права расти?! [...] Я ненавижу, когда все на одного! Это подло! Она одна против всех и девушка! И не важно какую музыку ты поешь, вкусы - дело тонкое, но ты пропагандируешь рост личности - это главное!" - подытожил артист.
Он заметил, что многое - это "дутая история и придумано, чтобы поднять рейтинг".
Смежные мысли по этому поводу высказала Татьяна Мингалимова: "Человека самого зовут сняться в ролике о футболе, приглашают по этому поводу в прямой эфир, и тут ее пытаются как можно скорее поймать на глупости, ткнуть красным маркером, самоутвердиться и довести".
Она заметила, что это сделали потому что "это же Бузова". На нее спускают всех собак.
"Когда в комментариях я читаю "надоел этот хайп и эта Бузова", я смеюсь. Нет, вам не надоело. Вы сами ищете эти новости про нее, сами обсуждаете, и Дав, и Бузову, и Муз-тв, и ничего вам не надоедает. Это вы же сами создаете вокруг этого хайп. Причем абсолютное большинство людей, которые вопят про ее участие во МХАТе и унижают Ольгу - даже не видели этот спектакль. И не увидят", - подчеркнула Татьяна.
Она предположила, что все, куда приходит Ольга превращается в шоу "Что было дальше?", где ей всего за несколько минут прямого эфира умудряются успеть припомнить про "Дом-2", спектакль и слухи про проблемы с алкоголем.