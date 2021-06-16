Бузова vs Губерниев: как шоу-бизнес разделился на два лагеря?

Что произошло?

Ольга Бузова в студии вместе с ведущим Ильей Трифановым обращалась к сборной, к болельщикам и называла главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова своим фанатом.

"Я понимаю, что у вас серьезная программа, но я обращаюсь к ребятам. Есть такое понятие - безусловная любовь. Я так люблю вас, я так люблю Россию, я так люблю спорт, я так люблю футбол. Я занимаюсь спортом с 13 лет, моя фигура сделана мной без денег, без спортзалов. Что с вами произошло? Мне мама пишет.

Ребят, я вас люблю, вас любит страна, и мы за вас болеем. Просто не бойтесь! Как я! Знаете, я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите, идите вперед! Идите в атаку! Соберитесь реально!" - цитирует речь Бузовой "Спорт-экспресс".

Насчет поражения от Бельгии звезда указала: "Черчесов - мой фанат, и я хочу это зафиксировать. Я была на сцене МХАТа, а не на поле, поэтому ребята немножко растерялись. [...] Я знаю, что я могу вытянуть всю страну и всё. Могу выйти на поле, и, если я выйду, я забью гол".

Ольга объяснила, что она была женой футболиста пять лет и знает, через что спортсменам приходится проходить.

В продолжении передачи комментатор Дмитрий Губерниев по видеосвязи довел Бузову до слез. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе - российская с требованиями Станислава Черчесова или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос - советский режиссер театра и кино - прим. ред).

"Вам какая школа ближе? Российская, что требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса? Та советская школа, которая выигрывала чемпионаты Европы, доходила до полуфинала чемпионата мира. С Броневым, с Волковым, с Далем. Какой футбол вам ближе?" - спросил комментатор.

Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу "Малыш и Карлсон", сказав: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". Это заставило певицу расплакаться: "Это знаете, я у вас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте. Да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте. Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?".

"Как не стыдно!" - сказала ему Ольга и начала плакать. "Я знала, что так это закончится. Нет, так нельзя! Человек, мужчина оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России! Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью. Мне нельзя! Я сейчас лечусь. Ты! О господи! Я перенесла операцию сложнейшую. Нет, я не позволю вам больше. Я больше никогда сюда не приду", - сказала звезда сквозь слезы.