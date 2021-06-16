Ср, 16.06.2021
Это миф, что переболевшие имеют лучшую защиту - исследования показывают обратное. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня

Бузова vs Губерниев: как шоу-бизнес разделился на два лагеря?

14 июня Ольга Бузова стала гостьей эфира на канале "Матч ТВ". Во время программы разразился конфликт между телезвездой и комментатором Дмитрием Губерниевым. Его вопросы Ольге вызвали непонимание и осуждение. Ряд знаменитостей посчитали действия Дмитрия унизительными и призвали комментатора извиниться, но были и те, кто не считает, что он сделал что-то не так. Рассказываем, как все было. 

Что произошло?

Ольга Бузова в студии вместе с ведущим Ильей Трифановым обращалась к сборной, к болельщикам и называла главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова своим фанатом.

"Я понимаю, что у вас серьезная программа, но я обращаюсь к ребятам. Есть такое понятие - безусловная любовь. Я так люблю вас, я так люблю Россию, я так люблю спорт, я так люблю футбол. Я занимаюсь спортом с 13 лет, моя фигура сделана мной без денег, без спортзалов. Что с вами произошло? Мне мама пишет.

Ребят, я вас люблю, вас любит страна, и мы за вас болеем. Просто не бойтесь! Как я! Знаете, я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите, идите вперед! Идите в атаку! Соберитесь реально!" - цитирует речь Бузовой "Спорт-экспресс".

Насчет поражения от Бельгии звезда указала: "Черчесов - мой фанат, и я хочу это зафиксировать. Я была на сцене МХАТа, а не на поле, поэтому ребята немножко растерялись. [...] Я знаю, что я могу вытянуть всю страну и всё. Могу выйти на поле, и, если я выйду, я забью гол".

Ольга объяснила, что она была женой футболиста пять лет и знает, через что спортсменам приходится проходить.

В продолжении передачи комментатор Дмитрий Губерниев по видеосвязи довел Бузову до слез.

Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе - российская с требованиями Станислава Черчесова или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос - советский режиссер театра и кино - прим. ред).

"Вам какая школа ближе? Российская, что требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса? Та советская школа, которая выигрывала чемпионаты Европы, доходила до полуфинала чемпионата мира. С Броневым, с Волковым, с Далем. Какой футбол вам ближе?" - спросил комментатор. 

Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу "Малыш и Карлсон", сказав: "Вы перестали пить коньяк по утрам?". Это заставило певицу расплакаться: "Это знаете, я у вас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте. Да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте. Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?".

"Как не стыдно!" - сказала ему Ольга и начала плакать. "Я знала, что так это закончится. Нет, так нельзя! Человек, мужчина оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России! Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью. Мне нельзя! Я сейчас лечусь. Ты! О господи! Я перенесла операцию сложнейшую. Нет, я не позволю вам больше. Я больше никогда сюда не приду", - сказала звезда сквозь слезы. 

После рекламы Бузова успокоилась и начала рассказывать, что у нее полно подруг среди жен футболистов и объяснила, как сильно они все болеют за сборную России. ​

"Ребят, никогда ничего не бойтесь! Жизнь одна. Кайфуйте! Просто выходите на поле, как я выхожу на сцену - кайфовать! Когда-нибудь я стану футбольным критиком, уже раздаю карточки в эфире "Матч ТВ" (Бузова снималась в роли арбитра для рекламного ролика). Вам, ребята, не хватило смелости. Че вы перед бельгийцами-то зассали? Идите вперед, не бойтесь, нагнетайте, вы можете, вы топовые футболисты! У вас такая страна, такие возможности, вы можете все, я в вас верю! Вперед!", - сказала в завершении своей речи Ольга. 

Реакция после эфира

Позже певица опубликовала пост в Instagram, где высказалась по поводу конфликта: "Пусть за меня и за других говорят поступки… Мы много говорим, и иногда в этом есть смысл… Но слова "некоторых" меня по сей день приводят в шок. Я все могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире мое сердце, воспитание и религия не принимают! Для меня это дно!".

Губерниев ответил звезда публично, в своей Telegram-аккаунте: 

"От себя добавлю, совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! [...] Оля Бузова, не обижайтесь, и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались стойко, молодец!".

ФОТО: instagram.com/buzova86

Кто поддержал Губерниева?

Комментатора поддержал телеведущий Владимир Соловьев. Он указал, что у Бузовой "какая-то мания величия".

"Она считает, у нее должны просить прощения. Не она должна на коленях у российского народа вымаливать прощение за "Дом-2", за всю мерзость, за всю гадость, а не Губерниев" - заметил он. 

Ему кажется, что Дмитрий задел Бузову за живое, когда заговорил про алкоголь. 

"Мне при этом по-человечески жалко Бузову. Она не услышала, не поняла. Вдруг что-то пробилось в ужасно личное, и стало видно, что на самом деле она никакая не звезда. Несчастная, одинокая женщина. Наверное, она внутри что-то про себя понимает", - резюмировал Соловьев. 

Журналист считает, что Губерниев Бузову не оскорблял, но давал ей возможность, которой она не воспользовалась. К нему же присоединился и бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Носов.

Кто на стороне Бузовой?

На стороне же Ольги оказалось куда больше коллег не только из шоу-бизнеса, но и из мира спорта. 

"Оля, не расстраивайся! Считаю, что Дима неправ и я сказала ему лично! Ты всегда страдаешь за свою искренность, но тебя и любят именно за нее! Ты все знаешь! Твои люди всегда с тобой! Люблю", - написала Яна Рудковская в комментариях у Ольги.

Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила: "Что поделать. Мир спорта суров, и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относясь к нашим слабостям с неоправданной жесткостью.

Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что должен. От себя же скажу следующее: выдержка - это великая вещь. И то, что сделала Оля - довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной, - жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков. В том числе и тех, кто после матча Бельгия - Россия в очередной раз начал выражать свое разочарование и рассуждать о провале сборной на Евро". 

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил, что комментатор обязан извиниться перед Бузовой.

"Ты позови меня на эфир, но он боится, кишка тонка. Вшивый футбольный эксперт, кого он учит? У него познаний в футболе - как его результаты в гребле - с гулькин нос", - добавил он.

"Мы все за тебя, он выглядел мерзко! Хотел показать всему миру, что он **** спец в мире футбола! Только забыл, что перед ним хрупкая девушка, а не футболист, не тренер, не судья, не президент клуба, а хрупкая девушка, артист, ведущая, певица, актриса! Которая искренне пришла просто поддержать ребят", - написала подруга Бузовой Мария Погребняк.

Певец Дима Билан сделал огромный пост в поддержку Ольги. Он отметил, что она достойный человек.

"Я давно хотел написать этот пост, еще с момента премьеры в театре наблюдаю, как толпы не вникающих в колоссальный труд людей, не хотят делиться местом под солнцем … Мыслят поверхностно… Всегда хочется спросить: "Люди вы звери?!". Человек не имеет права расти?! [...] Я ненавижу, когда все на одного! Это подло! Она одна против всех и девушка! И не важно какую музыку ты поешь, вкусы - дело тонкое, но ты пропагандируешь рост личности - это главное!" - подытожил артист.

Он заметил, что многое - это "дутая история и придумано, чтобы поднять рейтинг". 

Смежные мысли по этому поводу высказала Татьяна Мингалимова: "Человека самого зовут сняться в ролике о футболе, приглашают по этому поводу в прямой эфир, и тут ее пытаются как можно скорее поймать на глупости, ткнуть красным маркером, самоутвердиться и довести".

Она заметила, что это сделали потому что "это же Бузова". На нее спускают всех собак.

"Когда в комментариях я читаю "надоел этот хайп и эта Бузова", я смеюсь. Нет, вам не надоело. Вы сами ищете эти новости про нее, сами обсуждаете, и Дав, и Бузову, и Муз-тв, и ничего вам не надоедает. Это вы же сами создаете вокруг этого хайп. Причем абсолютное большинство людей, которые вопят про ее участие во МХАТе и унижают Ольгу - даже не видели этот спектакль. И не увидят", - подчеркнула Татьяна. 

Она предположила, что все, куда приходит Ольга превращается в шоу "Что было дальше?", где ей всего за несколько минут прямого эфира умудряются успеть припомнить про "Дом-2", спектакль и слухи про проблемы с алкоголем. 

"А главное - и после этого во многих спортивных изданиях после эфира унизили кого? Ольгу. Мол, не разбирается. Так может тогда не к ней вопросы, почему позвали? Сами зовут, сами унижают, сами ловят просмотры, повышают обсуждаемость. А если не получится - все равно достанется ей, поэтому чего тут бояться, сплошные плюсы", - полагает Мингалимова. 

Журналистка Лаура Джугелия написала в комментариях: "Оля классная и пока ее хейтят она пашет еще больше, а хейтеры делают ее еще популярней".
 

Мнение: зачем это было нужно "Матч ТВ"?

Известный продюсер Иосиф Пригожин предположил, что "Матч ТВ" изначально приглашал Бузову с одной целью - потроллить, вызвать скандал и поднять рейтинги канала. Об этом пишет Gazeta.ru.

"Оля - очень удобный персонаж для битья. Такая девочка для битья. Она не должна разбираться в футболе, но ее позвали редакторы канала - и сделали это с определенной целью. Мне трудно сказать, кто прав, кто виноват. Но скажу так: цель достигнута. Внимание общества приковано", - отметил Пригожин.

Он считает, что у МХАТ была такая же цель и она достигнута. Что касается попытке телеведущего уличить Бузову в незнании истории футбола и театра, здесь он считает, что к гостю нужно проявлять уважение:

"Если вас не устраивает, что она не разбирается в футболе, тогда не приглашайте. С другой, если ее позвали как девочку для битья, чтобы издеваться над ней, то это другой разговор. Появление Ольги и издевательство над ней выглядело именно как троллинг".

НАВЕРХ
Back