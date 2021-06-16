Для вакцинированных, переболевших или с тестом. MyFitness возобновляет работу части клубов

Как сказано в сообщении компании, с 6:30 в четверг свои двери откроют несколько клубов - Alfa, Dzelzava, Domina, Matīss, Galleria Riga, Aleja, Imanta и Bolero.

С 28 июня планируется открытие спортивных клубов Berga bazārs, Barona centrs и Olimpia, а также Sky & More, Zolitūde и нового клуба Upītis.

MyFitness заявляет, что спортивные клубы могут посещать люди, которые были привиты от Covid-19, переболели этим вирусом или имеют отрицательный результат теста.

Посетители спортивных клубов будут иметь доступ к тренажерным залам, душевым и раздевалкам, ограниченному количеству саун и зон СПА, групповым занятиям в помещении для 11 участников, занятиям на открытом воздухе для 20 участников, а также к услугам частных тренеров.

В начале июня компания MyFitness сообщила, что из-за низкого охвата вакцинации как среди работников, так и среди клиентов, клубы возобновить работу пока не могут.

Правительство ранее приняло решение, что со вторника люди, которые были вакцинированы от Covid-19 или переболели этим заболеванием, смогут посещать спортивные клубы, в том числе бассейны, как индивидуально, так и в группах.

Как сообщалось ранее, 1 июня заработал национальный цифровой сертификат вакцинации от Covid-19, которым населением может подтвердить факт вакцинации. Сертификат можно получить на сайте covid19sertifikats.lv.