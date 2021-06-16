Ср, 16.06.2021
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Джо Байден, президент США

"Я просто хочу новый диван": Саманта Тина смогла получить свой подарок только с помощью подъемного крана

ФОТО: instagram/samantatina

Днем 14 июня певица Саманта Тина подняла на уши комплекс жилых домов в Пардаугаве, чтобы получить желанный подарок - диван.

В Instagram-сторис Тина поделилась просьбой о помощи, рассказав, что диван оказался слишком большим для лифта в ее многоквартирном доме и его нельзя было поднять по лестнице.

"Мне нужен подъемный кран!" - сказала певица, и уже через мгновение она поделилась кадрами того момента, как диван был доставлен в ее квартиру, расположенную на пятом этаже.

"Если я раньше говорила: "Мамочка, я просто хочу петь!" - то теперь я думаю: "Мама, я просто хочу новый диван!". Просто подъемный кран с вилами! Ей-богу..." - описала происходящее Саманта Тина.

За ситуацией со стороны наблюдали несколько человек, в том числе музыкант Лаурис Рейникс.

"Невероятно! Мы затащили его через окно!" - рассказала певица, добавив, что это произошло только со второго раза.

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