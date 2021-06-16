"Я просто хочу новый диван": Саманта Тина смогла получить свой подарок только с помощью подъемного крана
Днем 14 июня певица Саманта Тина подняла на уши комплекс жилых домов в Пардаугаве, чтобы получить желанный подарок - диван.
Днем 14 июня певица Саманта Тина подняла на уши комплекс жилых домов в Пардаугаве, чтобы получить желанный подарок - диван.
В Instagram-сторис Тина поделилась просьбой о помощи, рассказав, что диван оказался слишком большим для лифта в ее многоквартирном доме и его нельзя было поднять по лестнице.
"Мне нужен подъемный кран!" - сказала певица, и уже через мгновение она поделилась кадрами того момента, как диван был доставлен в ее квартиру, расположенную на пятом этаже.
За ситуацией со стороны наблюдали несколько человек, в том числе музыкант Лаурис Рейникс.
"Невероятно! Мы затащили его через окно!" - рассказала певица, добавив, что это произошло только со второго раза.