"Я просто хочу новый диван": Саманта Тина смогла получить свой подарок только с помощью подъемного крана

В Instagram-сторис Тина поделилась просьбой о помощи, рассказав, что диван оказался слишком большим для лифта в ее многоквартирном доме и его нельзя было поднять по лестнице.

"Мне нужен подъемный кран!" - сказала певица, и уже через мгновение она поделилась кадрами того момента, как диван был доставлен в ее квартиру, расположенную на пятом этаже.

"Если я раньше говорила: "Мамочка, я просто хочу петь!" - то теперь я думаю: "Мама, я просто хочу новый диван!". Просто подъемный кран с вилами! Ей-богу..." - описала происходящее Саманта Тина.

За ситуацией со стороны наблюдали несколько человек, в том числе музыкант Лаурис Рейникс.