Ср, 16.06.2021
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Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

"Я проснулась от того, что задыхаюсь": Анна Седокова серьезно заболела во время отпуска в Греции

ФОТО: Instagram/annasedokova

Певица Анна Седокова поделилась в Instagram-сторис фотографиями, на которых запечатлена аллергия, покрывшая почти все тело артистки.

У певицы началась аллергическая реакция во время отпуска в Греции.

Седокова подробно рассказала подписчикам об аллергии и ее течении. Этот отек вызывает аллергическую реакцию тканевых сосудов на раздражитель.

"Я решила больше не принимать жесткое лекарство. Так как оно медленно убивает меня и садит мой иммунитет. Я решила побеждать болезнь сама.

Я проснулась сегодня утром от того, что задыхаюсь. Это называется отек Квинке. Когда отекают внутренние органы и становится трудно дышать. В этом случае нужно срочно ставить укол. Безусловно, нужно посоветоваться с врачом", - сказала Седокова.

Она добавила, что ее лицо и губы тоже отекли.

Несмотря на серьезную аллергию, певица пытается во всем найти плюсы: "Лицо опухает, зато губы выглядят как после уколов. Еще и подбородок опухает и вытягивается овал лица. Одни бонусы получаются".

Анна также рассказала, что ей очень помог муж, латвийский баскетболист Янис Тимма, который сделал ей укол.

"Муж сделал мне укол. Вроде, стало легче. Тело не горит огнем. Жить можно. Такое ощущение, будто на лице сделали тысячи пластических операций, и ощущения постепенно приходят в норму. Мажем кремом. Но лучше бы в нем искупаться. Думаю, что тело и мозг нуждаются в "глобальном" очищении", - написала Седокова.

Уже сообщалось, что латвийский баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова отдыхают в Греции, где проводят время с сыновьями от прошлых отношений.

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