Мария Наумова подарила музею платье, в котором она победила на конкурсе "Евровидение"

Национальный музей истории Латвии (LNVM) скоро пополнит выставку еще одним важным экспонатом, так как 15 июня был получен подарок от певицы Марии Наумовой - она передала музею красное платье, в котором выиграла 47-й конкурс песни "Евровидение" в 2002 году как Marie N с песней I Wanna.
Как сообщила LETA представитель музея Рудите Менгельсоне, в том году конкурс песни "Евровидение" проходил в Таллинне, а победа Наумовой обеспечила проведение международного мероприятия в Риге в 2003 году.
На церемонии передачи платья присутствовали Наумова и художник по костюмам Одетта Бирмане, а также вокалистка Лига Робежниеце, которая участвовала в выступлении Marie N в 2002 году. Подарок принял Арнис Радиньш, директор LNVM.
LNVM - крупнейший музейный архив в Латвии, который охватывает всю историю страны и народа с момента прибытия на территорию Латвии первых жителей. Музей также активно документирует события современной и недавней истории, чтобы будущие поколения могли продолжать изучать и рассказывать историю Латвии и латвийцев в мире.
Менгельсоне отметила, что платье победительницы "Евровидения" Наумовой составит компанию таким свидетелям современной истории, как вечернее платье посла Латвии Анны Веледы Жигуре, в котором она была на приеме у президента Финляндии в 1994 году, и деловой костюм председателя Президиума Верховного Совета Карины Петерсоне, который она надевала на мероприятие ЮНЕСКО 14 октября 1991 года и во время визита королевы Дании Маргрете II в Латвию в 1992 году.