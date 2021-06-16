Мария Наумова подарила музею платье, в котором она победила на конкурсе "Евровидение"

Как сообщила LETA представитель музея Рудите Менгельсоне, в том году конкурс песни "Евровидение" проходил в Таллинне, а победа Наумовой обеспечила проведение международного мероприятия в Риге в 2003 году.

На церемонии передачи платья присутствовали Наумова и художник по костюмам Одетта Бирмане, а также вокалистка Лига Робежниеце, которая участвовала в выступлении Marie N в 2002 году. Подарок принял Арнис Радиньш, директор LNVM.

ФОТО: Пресс-фото/Национальный музей истории Латвии

LNVM - крупнейший музейный архив в Латвии, который охватывает всю историю страны и народа с момента прибытия на территорию Латвии первых жителей. Музей также активно документирует события современной и недавней истории, чтобы будущие поколения могли продолжать изучать и рассказывать историю Латвии и латвийцев в мире.