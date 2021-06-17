"Мини-фильм с погружением в 90-е": Клава Кока и Сергей Жуков выпустили совместный клип на песню "Нокаут"

Действие клипа происходит в 1993 году. Клава приезжает в Москву поступать в вуз "из Свердловска" и на вокзале знакомится с молодым Сергеем Жуковым (в клипе его играет актер Кирилл Попов). Между молодыми людьми вспыхивают чувства, но после они внезапно расстаются и Клава возвращается домой.

Клип сделан с ностальгией. В финале Сергей уже в наше время встречает Клаву в ресторане. Он узнает ее и вспоминает юношеское чувство. Герои даже успевают сказать друг другу пару слов. Жуков просит прощения, а блондинка признается, что давно простила бывшего парня.

"Мы сняли для вас мини-фильм с погружением в прошлое, в 90-е. Это, наверное, самый душевный, чувственный, непредсказуемый и атмосферный мой клип. Готовьте платочки. Ссылка в шапке!" - написала певица в Instagram.

На момент написания статьи клип посмотрели свыше 572 тысяч человек. 35 тысяч отметили, что им видео понравилось, а дизлайки поставили лишь 1,4 тысячи.