"Мини-фильм с погружением в 90-е": Клава Кока и Сергей Жуков выпустили совместный клип на песню "Нокаут"Видео
Российская певица и блогер Клава Кока и солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков выпустили клип на совместную песню "Нокаут".
Российская певица и блогер Клава Кока и солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков выпустили клип на совместную песню "Нокаут".
Действие клипа происходит в 1993 году. Клава приезжает в Москву поступать в вуз "из Свердловска" и на вокзале знакомится с молодым Сергеем Жуковым (в клипе его играет актер Кирилл Попов). Между молодыми людьми вспыхивают чувства, но после они внезапно расстаются и Клава возвращается домой.
Клип сделан с ностальгией. В финале Сергей уже в наше время встречает Клаву в ресторане. Он узнает ее и вспоминает юношеское чувство. Герои даже успевают сказать друг другу пару слов. Жуков просит прощения, а блондинка признается, что давно простила бывшего парня.
"Мы сняли для вас мини-фильм с погружением в прошлое, в 90-е. Это, наверное, самый душевный, чувственный, непредсказуемый и атмосферный мой клип. Готовьте платочки. Ссылка в шапке!" - написала певица в Instagram.
На момент написания статьи клип посмотрели свыше 572 тысяч человек. 35 тысяч отметили, что им видео понравилось, а дизлайки поставили лишь 1,4 тысячи.
В комментариях пользователи Сети признались, что клип им понравился. Многие благодарили Сергея за его песни и радовались тому, что он продолжает создавать новые композиции и охотно сотрудничает с молодыми артистами.
Видео: Клава Кока и Сергей Жуков - "Нокаут"