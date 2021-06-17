Чт, 17.06.2021
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Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

Кристина Асмус: "У меня есть отношения и не один год уже"

Кристина Асмус ФОТО: https://www.instagram.com/asmuskristina/

Популярная актриса Кристина Асмус заметила, что ей всегда приписывали множество романов, но оказалось, что СМИ и поклонники никогда не догадывались с кем же у звезды отношения вот уже несколько лет. Об этом артистка заявила в Instagram. 

Многочисленные романы блондинке приписывали даже тогда, когда она была в браке.

"Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам. Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы", - заметила Асмус. 

Но Кристина все-таки решилась на признание: "Да, у меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку". 

В комментариях стали появляться версии и предположения, что у звезды возник роман, пока она была в браке с Харламовым. Появились версии, что у Асмус роман с коллегой по фильму "Текст" Иваном Янковским. Ведь именно после скандального фильма Кристина и Гарик сообщили о разводе. Некоторые подписчики заметили, что в публикации Асмус имя Ивана не назвала. Но часть фолловеров решили, что звезда кокетничает и как все актеры, позже сообщит, что у нее отношения с работой. 

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