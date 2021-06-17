Кристина Асмус: "У меня есть отношения и не один год уже"

Многочисленные романы блондинке приписывали даже тогда, когда она была в браке.

"Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам. Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы", - заметила Асмус.

Но Кристина все-таки решилась на признание: "Да, у меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку".