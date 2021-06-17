Казино Fenikss стимулирует вакцинацию "рублем": сотрудники получают премии за прививки

Согласно новым поправкам к правилам Кабмина, регулирующим меры эпидемиологической безопасности, обслуживать посетителей в помещениях могут теперь и казино. Для этого клиенту требуется либо ковид-сертификат о законченной вакцинации или лабораторно подтвержденном заболевании в течение последних 180 дней, либо отрицательный ПЦР-тест (не старше двух дней), либо отрицательный антиген-тест, сделанный в ближайшие шесть часов.

Требования распространяются и на обслуживающий персонал: все сотрудники, работающие с клиентами, должны полностью завершить вакцинацию. В качестве мер, стимулирующих людей вакцинироваться и выходить на работу, руководство Fenikss выплачивает премии. Этот факт подтвердили в компании:

"Мы мотивируем сотрудников вакцинироваться разными способами, в том числе и финансово. Я бы не хотела называть конкретную сумму, так как это внутренняя информация, но могу заверить, что сумма этой поддержки существенная", — рассказала Лива Бисениеце, руководитель корпоративных коммуникаций и социальной ответственности SIA Alfor (им принадлежит знаменитое казино).

Пользователи социальных сетей при этом делятся большими подробностями и размещают фотографии приглашений вакцинироваться и получить премию: там речь идет о сумме в 100 евро.