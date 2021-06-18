Ведущая программы "Орел и решка" Мария Ивакова: абьюз, короткий брак и роман с Никитой Ефремовым

Детство Марии прошло в разъездах. Ее отец был военным медиком, и семье пришлось много путешествовать. Роль новенькой в классе была для нее привычным делом. Часто приходилось сразу завоевывать свое место в коллективе, порой бывали конфликты со сверстниками. Но Ивакова считает, что это лишь закалило ее характер.

В детстве Мария увлекалась музыкой и танцами, но решила пойти учиться на финансиста. В интервью на канале ТВЦ девушка рассказывала, что в 20 лет ей было трудно, но она умудрялась совмещать три работы: должность помощника в офисе, ведение блога и организацию мероприятий.

"Я все успевала! И когда оканчивала институт, уже представляла, что такое работа в офисе, с камерой, со звездами. Но все равно не понимала, на что буду жить", - признавалась блондинка.

Сначала Мария открыла свой маленький бизнес - ателье. Так она при поддержке друзей начала создавать капсульные коллекции.

Еще до того, как Ивакова стала известной, она встречалась с иностранцем. Сначала ей казалось, что мужчина чуткий и нежный, а после открылось, что он страшный ревнивец и тиран. Избранник начал контролировать девушку, маскируя ограничения под заботу. Марии приходилось регулярно сообщать ему о своем местонахождении, порой он даже звонил по ночам ее родным.

В Instagram блогер писала: "Он читал мои переписки в соцсетях и даже взломал пароль от почты. Однажды сильно меня толкнул на почве ревности. Он обесценивал мои мечты и карьерные амбиции, называя их полной фигней. Манипулировал на чувстве вины".

Какое-то время Мария оправдывала молодого человека и надеялась, что он исправится. После был период, когда они жили вместе в Дании, и Ивакова поняла, что устала. Она сказала, что ей необходимо вернуться в Москву, чтобы обновить визу, и уехала. О расставании Мария сообщила по телефону, чем, конечно, вызвала гнев и угрозы, которые, к счастью, были пустыми.

Был в жизни Марии и короткий брак, который начался как раз с ателье. Ивакова вышла замуж за совладельца крупного строительного холдинга Эрнеста Рудяка. Именно он вложился в ателье девушки и ее подруги. Но этот союз продержался всего год.