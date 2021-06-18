Ведущая программы "Орел и решка" Мария Ивакова: абьюз, короткий брак и роман с Никитой Ефремовым
16 июня свое 35-летие отметила блогер и телеведущая Мария Ивакова. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
16 июня свое 35-летие отметила блогер и телеведущая Мария Ивакова. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Детство Марии прошло в разъездах. Ее отец был военным медиком, и семье пришлось много путешествовать. Роль новенькой в классе была для нее привычным делом. Часто приходилось сразу завоевывать свое место в коллективе, порой бывали конфликты со сверстниками. Но Ивакова считает, что это лишь закалило ее характер.
В детстве Мария увлекалась музыкой и танцами, но решила пойти учиться на финансиста. В интервью на канале ТВЦ девушка рассказывала, что в 20 лет ей было трудно, но она умудрялась совмещать три работы: должность помощника в офисе, ведение блога и организацию мероприятий.
"Я все успевала! И когда оканчивала институт, уже представляла, что такое работа в офисе, с камерой, со звездами. Но все равно не понимала, на что буду жить", - признавалась блондинка.
Сначала Мария открыла свой маленький бизнес - ателье. Так она при поддержке друзей начала создавать капсульные коллекции.
Еще до того, как Ивакова стала известной, она встречалась с иностранцем. Сначала ей казалось, что мужчина чуткий и нежный, а после открылось, что он страшный ревнивец и тиран. Избранник начал контролировать девушку, маскируя ограничения под заботу. Марии приходилось регулярно сообщать ему о своем местонахождении, порой он даже звонил по ночам ее родным.
В Instagram блогер писала: "Он читал мои переписки в соцсетях и даже взломал пароль от почты. Однажды сильно меня толкнул на почве ревности. Он обесценивал мои мечты и карьерные амбиции, называя их полной фигней. Манипулировал на чувстве вины".
Какое-то время Мария оправдывала молодого человека и надеялась, что он исправится. После был период, когда они жили вместе в Дании, и Ивакова поняла, что устала. Она сказала, что ей необходимо вернуться в Москву, чтобы обновить визу, и уехала. О расставании Мария сообщила по телефону, чем, конечно, вызвала гнев и угрозы, которые, к счастью, были пустыми.
Был в жизни Марии и короткий брак, который начался как раз с ателье. Ивакова вышла замуж за совладельца крупного строительного холдинга Эрнеста Рудяка. Именно он вложился в ателье девушки и ее подруги. Но этот союз продержался всего год.
А после случилась всероссийская слава: Мария Ивакова стала вести передачу "Орел и решка. Шопинг". Там она работала в паре с Константином Октябрьским, Антоном Лаврентьевым и Егором Калейниковым. Самой запоминающейся вышла программа про Колумбию. В стране в тот момент происходили разборки между местными криминальными группировками. Чтобы гулять по улицам, телеведущая сначала купила бронежилет. Позже уже Маша появилась в выпусках "Орел и решка. Россия".
Она также работала в передаче "Утро пятницы" с Валерией Дергилевой, участвовала в шоу "Форт Боярд", "Танцы со звездами", снималась в эпизодах комедий и рекламе. На YouTube Ивакова стала известна своим видеоблогом под названием "От бедра", позднее была ведущей программы о мире моды Trendy на MTV.
После популярности, которую ей подарило телевидение, личную жизнь Марии стали обсуждать чаще. СМИ писали, что у нее роман с коллегой Антоном Лаврентьевым и ведущим Иваном Чуйковым, но подтверждения этому не было. А в мае 2019 года звезда была замечена на футбольном матче в Москве с Никитой Ефремовым.
В июле 2019 года Мария и Никита стали гостями на свадьбе Регины Тодоренко в Сорренто, а в ноябре влюбленные впервые официально появились вместе на публике.
В 2020 году Мария и Никита стали жить вместе. Поклонники заговорили о скорой свадьбе. Но пара не спешит с браком. В интервью Ксении Собчак Никита подчеркнул, что его сдерживает прошлый неудачный опыт. Ему кажется, что тогда на него "накинется некий хомут": "Нужно быть уверенным, что это действительно станет развитием отношений и для меня, и для нее. Врать себе не хочу - вот и все".
Он объяснил Ксении, что Мария знает о его отношении к бракосочетанию.
"У нас открытые отношения. Все-таки женитьба - серьезный шаг. Я могу легко сказать "да" или "нет", но это будет абсолютно безответственно с моей стороны. Если говорить честно, то могу сказать: "Да, конечно", но внутри я не готов", - сказал Ефремов.
Мария Ивакова не раз отмечала, что знает мнение Никиты и согласна с ним. У них честные отношения. Ее, скорее, задевает то, что им задают такие "бестактные вопросы" про свадьбу и рождение детей.