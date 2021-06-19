Джиган, Тимати, Дава и другие российские звезды, которых обвиняли в абьюзе

Дмитрий Тарасов

Сегодня Дмитрий Тарасов женат на финалистке конкурса красоты "Мисс Россия 2014" Анастасии Костенко. Она считает Дмитрия идеальным мужем, в отличие от Ольги Бузовой, которая обвиняла экс-супруга в рукоприкладстве.

"В ноябре 2013 года Бузова три раза вызывала полицию из-за избиений - через консьержа. Ольга жаловалась участковому, что муж поднимает на нее руку", - писали СМИ. Правда, заявление на Дмитрия Ольга так и не написала. Тарасов в ответ на обвинения лишь смеялся и все отрицал.

Напомним, брак Дмитрия и Ольги продлился около четырех лет, за это время у пары так и не родились дети, хотя футболист мечтал стать отцом.

Давид Манукян

Еще один бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян после расставания со звездой оказался в центре скандала. Певица обвинила Даву в неверности и рукоприкладстве.

"Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", - написала она в соцсетях.

Манукян опроверг слова Бузовой и выразил недоумение, как в это можно поверить.

Андрей Аршавин

У Аршавина были длительные отношения с Юлией Барановской и брак с Алисой Казьминой. С обеими футболист расставался не очень хорошо. Юлию Андрей бросил, когда та ждала от него третьего ребенка. Ушел спортсмен и от Алисы, оставив ее с разбитым сердцем.

Не так давно Барановская призналась, что Андрей поднимал на нее руку. По ее словам, он мог злиться из-за любой мелочи. Кстати, долгое время Аршавин не виделся с детьми от Юлии, лишь недавно он возобновил общение с ними.

Когда были моменты рукоприкладства, Юлия предпочитала не вызывать полицию, боясь, что навредит избраннику и его карьере в большом футболе. Напомним, инициатором расставания со спортсменом стала сама Барановская.

Следующей избранницей Аршавина стала Алиса Казьмина. Но и этот союз распался. Андрей ушел из семьи. После развода с футболистом Алиса столкнулась с аутоиммунным заболеванием, которое изуродовало ее лицо.

Джиган

В 2020 году Джиган и Оксана Самойлова находились на грани развода. После появления на свет четвертого ребенка рэпер увлекся празднованием рождения долгожданного сына. Он оказался в рехабе.

Оксана сообщала в соцсетях, что собирается разводиться. Она призналась, что супруг не раз изменял ей, но им удалось преодолеть кризис. Звезды, на радость поклонникам, остались вместе.

Тимати

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова в откровенном интервью буквально обвинила музыканта в абьюзе, подчеркнув, что испытывала давление в отношениях с ним.

"Невозможно было мириться с некоторыми вещами. Почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу! Предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло от сердца, открылось второе дыхание, я перестала бояться, перевернула страницу. Ощущение такое, как будто я ушла от отца", - призналась она в документальном фильме "Мой монолог".

Решетова отметила, что она стала совсем другим человеком.

"Многие мне пишут, что я раскрылась, изменилась, стала более искренней. У нас с Тимуром были нездоровые отношения", - призналась модель.