В России запатентован уникальный Rolls-Royce Boat Tail. Его цена составляет 23 млн евро

Кузов автомобиля и все его эксклюзивное оборудование изготовлено по заказу, и согласно неофициально подтвержденной информации, голубой экземпляр серии Boat Tail принадлежит грандам индустрии развлечений Beyonce и Jay-Z, которые заплатили за него 23 миллиона евро.

Стоит отметить, что выданный Роспатентом документ - только формальность, так как ни одна из трех машин в свободную продажу не поступит. Уникальную модельную базу образует модулярная архитектура автомобиля класса-люкс, на базе которой построены все новые модели Rolls-Royce, в том числе и флагман Phantom. Общий с Boat Tail и использованный двигатель, таким образом, кабриолет гонит вперед известный 6,75-литровый двигатель twin-turbo V12 с 571 л.с.

Rolls-Royce Boat Tail претендует на титул нового самого дорогого автомобиля в мире, так как предварительные расходы на его изготовление составляют 20 миллионов фунтов или 23 миллиона евро. Насколько обоснована эта сумма, знают только люди, принимающие участие в проекте. В любом случае, каждый автомобиль - ручная работа. Всего в автомобилях 1813 уникальных деталей, в том числе, например, часы Bovet 1822.

ФОТО: Роспатент