Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс подала в суд на Сергея Шнурова
33-летняя певица Алиса Вокс решила судиться за композиции "Ленинграда", записанные при ее участии. Об этом пишет StarHit.ru.
33-летняя певица Алиса Вокс решила судиться за композиции "Ленинграда", записанные при ее участии. Об этом пишет StarHit.ru.
Юристы Вокс уже подготовили досудебную претензию к ЗАО "ШнурОК", ООО "ШнурОК" и ООО "Первое музыкальное издательство". Иск об авторских правах касается 39 песен, включая такие, как "Экспонат", "СИЗОнная", "Рыба" и другие.
Блондинка считает, что эти треки были написаны в соавторстве с ней. Деньги за них получает Сергей Шнуров. Согласно подсчетам юристов, Алисе Вокс должны отчислить около 20 миллионов рублей (232 тысячи евро).
Лидер группы "Ленинград" пока никак не отреагировал на эти новости. Ранее певец рассказывал, как расстался с Вокс. По его мнению, он делает из никому не известных девушек знаменитостей, а они потом его обманывают.
Напомним, за четыре года участия в группе "Ленинград" Алиса Вокс стала очень популярной. Она исполнила такие хиты, как "Патриотка", "Сумка", "Плачу и плачу" и, конечно, нашумевший "Экспонат". Ходят слухи, что Сергей испугался, что блондинка, которая исполняет большинство песен из нового альбома, просто его затмит, и решил попрощаться с ней. Напомним, что менять солисток группы каждые четыре-пять лет стало для "Ленинграда" нормой.