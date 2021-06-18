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Рецепт ⟩ Скорее всего, шоколадного рулета вкуснее этого вы не пробовали!

Много рецептов безвредных сладостей не бывает: в этот раз рецепт шоколадного рулета с бананом от любительницы ПП-готовки Екатерины!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Катя пп (@pp_kbitja)

Ингредиенты: 

Для бисквита:

  • 30 г овсяной муки;
  • 30 г гречневой муки;
  • 2 яйца + 1 яичный белок;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • подсластитель по вкусу;
  • 30 г порошка какао.

Для начинки:

  • 150 г творожного крема (у Кати Kulinārijas biezpiens);
  • 80 г 100% арахисовой пасты (у Кати Nutego);
  • 130 г банана.

Приготовление: 

  1. Яйца разделяем на белки и желтки. Белки с подсластителем взбиваем до устойчивых пиков.
  2. В отдельной чаше подготавливаем муку, разрыхлитель, какао, яичные желтки и вводим белки.
  3. Силиконовой или деревянной лопаткой аккуратными движениями перемешиваем сверху вниз, пока обе массы не соединятся.
  4. Противень застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем на него тесто, слегка разравниваем. Выпекать в разогретой до 180° духовке приблизительно 8-10 минут.
  5. Готовый корж снимаем с пергамента и, пока он не остыл, смазываем творожным кремом, арахисовой пастой, выкладываем банан.
  6. Сворачиваем в рулет, запаковываем в пищевую плёнку и отправляем на час в холодильник.

Весь рулет - приблизительно 1200 ккал. Получилось 12 кусочков, в 1 кусочке - около 100 ккал

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