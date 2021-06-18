Рецепт ⟩ Скорее всего, шоколадного рулета вкуснее этого вы не пробовали!
Много рецептов безвредных сладостей не бывает: в этот раз рецепт шоколадного рулета с бананом от любительницы ПП-готовки Екатерины!
Много рецептов безвредных сладостей не бывает: в этот раз рецепт шоколадного рулета с бананом от любительницы ПП-готовки Екатерины!
Ингредиенты:
Для бисквита:
Для начинки:
Приготовление:
Весь рулет - приблизительно 1200 ккал. Получилось 12 кусочков, в 1 кусочке - около 100 ккал
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