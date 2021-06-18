Cуд отклонил иск обвинившего Кевина Спейси в домогательствах

В мае судья указал, что истцу следует раскрыть свою личность. В документах он фигурировал как аноним под инициалами C. D. Но адвокаты обвинителя заявили, что разглашение личности привлечет "внезапное нежелательное внимание". Они также предположили, что C. D. может подать апелляцию, если его дело будет отделено от дела Раппа.

По словам анонима, Кевин Спейси домогался его в 1983 году, когда ему было 14 лет. Их отношения завершились после того, как истец отказался вступить с актером в сексуальную связь. В деле Спейси фигурирует и второй истец - это актер сериала Star Trek Энтони Рапп, который заявил, что Спейси приставал к нему на вечеринке. Рапп тогда был несовершеннолетним.

Напомним, 61-летний Кевин Спейси все обвинения отрицает.