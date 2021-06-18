МВД Беларуси требует признать материалы Tut.by экстремистскими

В заявлении указано, что в феврале 2021 года МВД обнаружило на сайте и в соцсетях издания Tut.by "материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь", а при анализе материалов "выявлены признаки экстремизма".

"Согласно заключению комиссии, действия информационного ресурса Tut.by по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в заявлении МВД.

Комиссия сделала выводы, что в представленных материалах Tut.by содержатся "лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко", "осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении" и представителей власти.

"Данные признаки являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни", - заявила комиссия.

Однако к каким именно материалам Tut.by возникли претензии - неизвестно. Их список есть в приложении к заявлению МВД в суд; приложение занимает 77 страниц. 17 июня с ними ознакомились представители Tut.by, но скопировать информацию им не позволили.

Известно, что заседание по заявлению МВД пройдет в Центральном районном суде Минска 24 июня.

Что было с редакцией до этого?

Как уже сообщалось ранее, минувшей весной, а именно 18 мая в офис Tut.by, самого крупного новостного независимого медиа Беларуси, пришли силовики. Также сразу несколько редакторов Tut.by сообщают о том, что к ним пришли из Департамента финансовых расследований. В том числе к главному редактору Марине Золотовой. Кроме того, ДФР пришёл в региональные офисы Tut.by и в офис Hoster.by.

Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, а сам домен портала заблокирован. Около 12.00 18 мая ресурс стал недоступен для многих пользователей.

Позже появилась возможность зайти на сайт, используя "зеркало".

Позже КГК (структура, занимающаяся обеспечением экономической безопасности страны) сообщил, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

В сообщении говорится о том, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, обществом "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий", утверждает КГК.

"На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 "О Парке высоких технологий".