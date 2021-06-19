Как Галкин отметил 45-летие: элегантная Вайкуле, заводной Харламов и страстный поцелуй Пугачевой

Ведущим вечера был Николай Басков, который вел мероприятие с юмором, пел свои песни и в шутку упрекал коллег за то, что они их не знают. Николай сравнил свою дружбу с Галкиным с дружеским союзом Винокура и Лещенко. Артист пожелал имениннику прожить до 120 лет.
Кроме Баскова свои хиты исполняли и другие звездные коллеги Галкина. Была на торжестве и блогер Настя Ивлеева, правда она приехала одна, чем породила новые слухи о расставании с рэпером Элджеем. Звезда появилась на торжестве в ярко красном платье и зажигательно танцевала под хит Александра Реввы "Алкоголичка".
Но самым ярким событием вечера стал страстный поцелуй Максима Галкина с супругой Аллой Пугачевой. Именно этот момент поспешили заснять многочисленные гости и поскорее выложить в Сеть.
Примадонна поздравила супруга словами: "Каждый день я благодарю небеса, а ты знаешь мою связь с ними, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене и думала, что она меня с кем-то свяжет и сцена дала мне тебя".
Она также добавила, что Галкину повезло, потому что он всегда будет для нее молодым мужем, а разница в возрасте делает Пугачеву счастливой. Она добавила, что дальше ей искать уже некого.
С самого утра Максима Галкина поздравили дети, которые зачитали ему рэп. Жители поселка Грязь тоже сделали сюрприз и украсили воздушными шарами детскую площадку.