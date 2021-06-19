Умер известный рижский писатель и бард Слава Сэ

3 июня Слава Сэ был госпитализирован в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией Covid-19. Указывалось, что у писателя было диагностировано поражение легких, которое составляло более 60%. О том, что Солдатенко находится в тяжелом состоянии, также сообщали несколько его друзей и коллег в соцсетях со ссылкой на супругу Вячеслава Ларису.

Позже барду стало хуже, он был подключен к аппарату ИВЛ. К сожалению, недуг оказался сильнее.

Одной из первых о смерти рижского писателя в соцсетях сообщила Эльмира Галеева. Многочисленные друзья, поклонники и коллеги Солдатенко выразили свои соболезнования родным и близким.

Слава Сэ (Вячеслав Солдатенко) - латвийский писатель, бард и сценарист. Слава - соавтор шести сценариев для российских фильмов и мультфильмов, среди которых "Джентльмены, удачи!" и "Три богатыря: ход конем".

Наиболее известен своими книгами "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", "Ева", "Сантехник. Твое мое колено" и другими.