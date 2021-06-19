Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому

У Абросимовой диагностировали пневмонию с сильным поражением легких.

"Видимо, коронавирус, но по тестам - отрицательно", - говорит представительница артистки.

СМИ пишут, что в искусственной коме Абросимова может провести несколько дней. Медики дают "достаточно позитивный" прогноз.

Напомним, МакSим госпитализировали в частную клинику в Москве несколько дней назад. По данным издания "Медуза", у певицы наблюдается поражение 40% легких.

Уже 11 июня певица почувствовала себя плохо, но тест на Covid-19 был отрицательный. Она решила не отменять концерт из-за простуды и выступала с температурой 39. 13 июня звезда снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. О чем сообщила поклонникам в соцсетях.

В ноябре 2020 года в программе "Судьба человека" МакSим дала первое интервью после своего исчезновения. Она рассказала, куда пропала после страшной аварии, которая произошла с ней в начале 2019 года, а также о лечении от алкоголизма.