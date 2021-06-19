Гришковец в эфире телеканала "Дождь" назвал Земфиру "наркоманкой". Певица подала на него в суд

Певица Земфира подала иск о защите чести и достоинства к писателю и музыканту Евгению Гришковцу. Артистка требудет полтора миллиона рублей (около 17,3 тысяч евро). Об этом передает телеканал "Дождь", который привлечен по иску в качестве третьего лица.

Поводом для иска стали высказывания Евгения Гришковца в эфире программы "Би Коз" на телеканале "Дожде" 27 мая. Музыкант в нем прокомментировал новый альбом Земфиры "Бордерлайн", назвал певицу "наркоманкой", а ее песни - "наркоманскими".

"Она наркоманка и это наркоманские песни", - сказал Гришковец.

В иске указано, что слова Гришковца "носят порочащий характер" и говорят о антисоциальном и антиобщественном поведении, но доказательств тому, что Земфира является "наркоманкой" нет.

В иске указано, что это нанесло певице моральный вред и "необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми". Кроме компенсации в полтора миллиона рублей, Земфира потребовала обязать Гришковца опровергнуть его слова в эфире "Дождя".