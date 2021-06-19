В Украине "неразлучная" пара провела в наручниках 123 дня: после этого влюбленные расстались

Граждане Украины Александр и Виктория объявили по национальному телевидению о разрыве отношений после того, как этот эксперимент доставил им массу неудобств.

Пара, живущая в Харькове, решила в День святого Валентина этого года заключить себя в наручники, чтобы разорвать бесконечный "порочный круг", в котором пара несколько раз расходилась, а потом снова сходилась.

Александр и Виктория документировали этот эксперимент в своих социальных сетях, в которых они делали все вместе, от покупок еды до перекуров. Они также использовали ванную и душ по очереди.

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Виктория, которая изначально выступала против идеи наручников, в слезах рассказала СМИ о разрыве отношений.

"Я думаю, что это будет хорошим уроком для нас, других пар в Украине, а также для всех пар за границей, чтобы не повторялось то, что мы сделали", - говорит Виктория.

Она подчеркнула, что больше всего ей не хватало личного пространства. Женщина также заявила, что ее парень не уделял ей достаточно внимания, пока они были заключены в наручники вместе.

"Мы были вместе весь день, но я не получала к себе внимания со стороны Александра, потому что, понимаете ли, мы и так все время были вместе.

Он не говорил мне: "Я скучаю по тебе", но я хотела это услышать", - сказала 29-летняя косметолог.

Александр говорит, что не сожалеет о том, что предпринял отчаянные шаги для сохранения отношений, добавив, что наручники помогли ему понять, что они не были "единомышленниками".

ФОТО: Reuters/ScanPix

"Мы не на одной волне, мы совершенно разные", - сказал 33-летний продавец автомобилей.

Пара планирует продать наручники на онлайн-аукционе и пожертвовать часть выручки на благотворительность.