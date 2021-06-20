Умерла звезда клипов Little Big Полина Соколова

"Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра [...]. Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром", - написано в публикации.