Умерла звезда клипов Little Big Полина Соколова
Умерла артистка Полина Соколова, известная по клипам музыкальной группы Little Big. Об этом коллектив сообщил в Instagram.
Умерла артистка Полина Соколова, известная по клипам музыкальной группы Little Big. Об этом коллектив сообщил в Instagram.
"Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра [...]. Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром", - написано в публикации.
Причина смерти актрисы не называется. Однако на странице Соколовой в социальных сетях сообщают, что причиной ее кончины стал коронавирус.
Соколова снялась в таких клипах, как Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.