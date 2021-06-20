Вс, 20.06.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Умерла звезда клипов Little Big Полина Соколова

Умерла артистка Полина Соколова, известная по клипам музыкальной группы Little Big. Об этом коллектив сообщил в Instagram.

"Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра [...]. Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром", - написано в публикации. 

Причина смерти актрисы не называется. Однако на странице Соколовой в социальных сетях сообщают, что причиной ее кончины стал коронавирус.

Соколова снялась в таких клипах, как Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.

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