В Бразилии число жертв Covid-19 превысило полмиллиона человек
В Бразилии число смертей, связанных с новым коронавирусом, превысило полмиллиона, сообщило в субботу, 20 июня, министерство здравоохранения страны.
В Бразилии число смертей, связанных с новым коронавирусом, превысило полмиллиона, сообщило в субботу, 20 июня, министерство здравоохранения страны.
Бразилия теперь вторая страна в мире, которая превзошла показатели смертности от пандемии вместе с США - там эта цифра сейчас составляет почти 602 000 человек.
Подтверждено, что более 17,8 миллиона бразильцев инфицированы вирусом Covid-19, в последнее время ежедневно регистрируется около 800 000 новых случаев коронавируса.
Около 30% бразильцев получили первую вакцину от Covid-19, около 11% сейчас вакцинированы полностью.
Ультраправое правительство президента Жаира Болсонару выражало скептицизм по поводу серьезности пандемии с момента ее возникновения, а также выступило против введения ограничений, предупреждая о разрушительных последствиях для экономики.
До недавнего времени Болсонару скептически относился к вакцинации.
В то же время парламентская комиссия в настоящее время изучает политику правительства в отношении пандемийного кризиса.
В субботу во многих бразильских городах прошли протесты против политики Болсонару относительно пандемии.