Вс, 20.06.2021
Обязанность Балтии - не конкурировать за белорусские компании, а помогать людям. Ингрида Шимоните премьер-министр Литвы
Ингрида Шимоните премьер-министр Литвы

В Бразилии число жертв Covid-19 превысило полмиллиона человек

ФОТО: EPA/Scanpix

В Бразилии число смертей, связанных с новым коронавирусом, превысило полмиллиона, сообщило в субботу, 20 июня, министерство здравоохранения страны.

Бразилия теперь вторая страна в мире, которая превзошла показатели смертности от пандемии вместе с США - там эта цифра сейчас составляет почти 602 000 человек.

Подтверждено, что более 17,8 миллиона бразильцев инфицированы вирусом Covid-19, в последнее время ежедневно регистрируется около 800 000 новых случаев коронавируса.

Около 30% бразильцев получили первую вакцину от Covid-19, около 11% сейчас вакцинированы полностью.

Ультраправое правительство президента Жаира Болсонару выражало скептицизм по поводу серьезности пандемии с момента ее возникновения, а также выступило против введения ограничений, предупреждая о разрушительных последствиях для экономики.

До недавнего времени Болсонару скептически относился к вакцинации.

В то же время парламентская комиссия в настоящее время изучает политику правительства в отношении пандемийного кризиса.

В субботу во многих бразильских городах прошли протесты против политики Болсонару относительно пандемии.

НАВЕРХ
Back