Место последней рыбалки Виктора Цоя: в Латвии вспоминают легендарного музыканта

Это информационный стенд на месте последней рыбалки Виктора Цоя. Напомним, что легендарный музыкант родился именно 21 июня.

Виктор с 1987 года отдыхал в Латвии, в поселке Плиеньциемс. Одним из видов досуга Цой выбирал рыбалку. Часто лидер группы "Кино" рыбачил в компании Андрея Хорева, доктора философии из Калифорнийского университета в Санта-Круз (США), который также отдыхал в Латвии в те времена.

На озере Ридели Виктор рыбачил неоднократно в период своих летних каникул. Озеро живописное, уютное и всегда гарантировало какой-то улов. По официальной версии, в среду, 15 августа 1990 года, Виктор Цой рыбачил именно на озере Ридели, день был жарким (+28), и поклевка принесла всего лишь несколько рыбешек. Андрей Хорев в тот день поленился составить компанию Виктору, о чем жалеет до сих пор.

История жизни Виктора Цоя в Латвии вообще не освещена для общественности, и это неудивительно. Человек с безумной узнаваемостью хотел найти тихое место для отдыха и творчества, и Плиеньциемс стал именно тем местом, где Виктор мог чувствовать себя спокойно после бесконечных гастролей. Более того, именно тут у Цоя развивались романтические отношения с его гражданской супругой.

Виктор, несмотря на свой мегазвездный статус, предпочитал спокойный и простой вид досуга - пляж, море, ягоды, грибы и рыбалка. Мы хотели бы немного приподнять завесу и рассказать, как это было на конкретном примере увлечения Виктора Цоя рыбалкой. Информационный стенд представляет собой коллаж из фотографий Виктора, в том числе и на рыбалке.

У стенда будет установлено автономное освещение, и с учетом того, что этот участок дороги не имеет освещения, стенд посвященный Виктору Цою, будет однозначным маяком в темное время суток для всех проезжающих мимо. В дальнейшем стенд будет снабжен QR кодом, сосканировав который можно будет попасть на электронную версию интерактивного туристического маршрута. Там можно будет подробнее ознакомиться со всеми озерами, на которых рыбачил Цой, увидеть раритетные предметы, прочитать или послушать аудиорассказы очевидцев тех событий.

ФОТО: Пресс-фото

Для тех, кто решит проехать по маршруту, откроется возможность посетить места, где находил отдушину и вдохновение кумир поколений. В целом это место достойно для посещения всеми поклонниками творчества Виктора Цоя, которые приехали к памятнику и хотели бы увидеть и проникнуться атмосферой, в которой пребывал Виктор в период своего летнего отдыха в Латвии.

Озеро Ридели находится в 7 километрах от памятника Виктору Цою и имеет много интересных моментов для всех посетителей этого места.

"Проект "Интерактивного туристического маршрута" по местам связанным с группой "Кино" и Виктором Цоем в Латвии, начат в 2019 году. Мы по крупинкам собирали информацию тех лет. Нам удалось собрать уникальные моменты из рассказов очевидцев и стать соучастниками событий, когда всплывали неизвестные ранее артефакты и рассказы очевидцев. Большая часть найденных историй станет основой для последней книги биографа группы "Кино" - Виталия Калгина", - говорит автор идеи и автор проекта Руслан Верещагин.

Для стенда используются фото Валентина Склярова, фото из архива Натальи Разлоговой.

Участвуют Алексей Марчена, Сергей Рожкалнс, Диана Русова, Дмитрий Зелентов, Роман Панов, Валерий Петров, хозяин озера Ридели Оскарс Камбала. Общество Pareiza lieta приглашает всех, у кого будет возможность, в понедельник приехать на озеро Ридели и отметить день рождения Виктора Цоя.