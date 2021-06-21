Сын рок-музыканта Александра Башлачева покончил с собой. Ему было 32 года

Согласно информации СМИ, Егор Башлачев длительное время страдал от психических расстройств и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Незадолго до своей смерти он несколько месяцев провел в лечебнице.

Его тело обнаружила бабушка, с которой он жил. Предсмертной записки Башлачев не оставил. По словам женщины, накануне смерти Егор был возбужден, громко слушал музыку и раскидывал мебель.

Александр Башлачев - музыкант, поэт, автор-исполнитель, член ленинградского рок-клуба. Его первое выступление состоялось в марте 1985 года вместе с Юрием Шевчуком. Запись этого концерта была издана под названием "Кочегарка".

Башлачев погиб в возрасте 27 лет 17 февраля 1988 года. Он выпав из окна кухни. Его гражданская жена Анастасия Рыхлина рассказывала, что рок-музыкант был сложным человеком и страдал страдал от депрессии.