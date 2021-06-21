Пн, 21.06.2021
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Сын рок-музыканта Александра Башлачева покончил с собой. Ему было 32 года

В Москве в возрасте 32 лет погиб Егор Башлачев - сын рок-музыканта, одного из самых ярких представителей советского андеграунда Александра Башлачева. Издание Esquire сообщает, что мужчина покончил с собой. 

Согласно информации СМИ, Егор Башлачев длительное время страдал от психических расстройств и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Незадолго до своей смерти он несколько месяцев провел в лечебнице. 

Его тело обнаружила бабушка, с которой он жил. Предсмертной записки Башлачев не оставил. По словам женщины, накануне смерти Егор был возбужден, громко слушал музыку и раскидывал мебель. 

Сын Александра Башлачева родился 3 августа 1988 года, полгода спустя смерти отца.

Александр Башлачев - музыкант, поэт, автор-исполнитель, член ленинградского рок-клуба. Его первое выступление состоялось в марте 1985 года вместе с Юрием Шевчуком. Запись этого концерта была издана под названием "Кочегарка".

Башлачев погиб в возрасте 27 лет 17 февраля 1988 года. Он выпав из окна кухни. Его гражданская жена Анастасия Рыхлина рассказывала, что рок-музыкант был сложным человеком и страдал страдал от депрессии.

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