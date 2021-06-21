"Я снова жена Гуфа": Айза сообщила, что вернулась к бывшему мужу
36-летняя Айза Долматова призналась, что снова состоит в отношениях с рэпером Алексеем Долматовым, известным как Гуф. Об этом она рассказала в проекте "Исповедь".
36-летняя Айза Долматова призналась, что снова состоит в отношениях с рэпером Алексеем Долматовым, известным как Гуф. Об этом она рассказала в проекте "Исповедь".
"Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена - баба Гуфа", - цитирует звезду "Комсомольская правда".
Айза не стала скрывать, что у нее ощущения будто она целуется с родственником: "Но мне понравилось, это было классно. Мы лежали долго в обнимку, ставили друг другу свои любимые песни".
Напомним, знаменитости состояли в браке с 2008 по 2014 год, в 2010-м у пары родился сын Сэм. Айза признавалась, что ушла от мужа из-за его алкогольной и наркотической зависимости.