Пн, 21.06.2021
Для нас, немцев, это - повод для стыда. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками. Ангела Меркель
Ангела Меркель

"Я снова жена Гуфа": Айза сообщила, что вернулась к бывшему мужу

36-летняя Айза Долматова призналась, что снова состоит в отношениях с рэпером Алексеем Долматовым, известным как Гуф. Об этом она рассказала в проекте "Исповедь".

"Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена - баба Гуфа", - цитирует звезду "Комсомольская правда".

Айза не стала скрывать, что у нее ощущения будто она целуется с родственником: "Но мне понравилось, это было классно. Мы лежали долго в обнимку, ставили друг другу свои любимые песни".

Напомним, знаменитости состояли в браке с 2008 по 2014 год, в 2010-м у пары родился сын Сэм. Айза признавалась, что ушла от мужа из-за его алкогольной и наркотической зависимости. 

НАВЕРХ
Back