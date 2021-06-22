Вт, 22.06.2021
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Харалд Плаудис, член правления RAKUS

У актера, исполнившего роль Гантера в "Друзьях", диагностировали рак четвертой стадии

Актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший в  сериале "Друзья" сотрудника кофейни Гантера, влюбленного в героиню Дженнифер Энистон, рассказал на шоу Today, что борется с раком предстательной железы четвертой, последней стадии.

О своем диагнозе он узнал в 2018 году на осмотре у врача. После этого он начал гормональную терапию, которая помогла и избавила Тайлера от симптомов. Таким образом он смог жить обычной жизнью. Ему было необходимо лишь принимать таблетки.

Но к сожалению, болезнь оказалось сильнее. Метастазы продолжили распространяться - они пошли на кости и позвоночник актера. Это привело к параличу нижней части тела. 

Сейчас Тайлер проходит курс химиотерапии, которая "агрессивно" борется с раком. Актер понимает, что это четвертая стадия, и, вероятно, болезнь победит.

Джеймс Майкл Тайлер появился в спецэпизоде сериала "Друзья". Но он участвовал в записи по Zoom. Актер решил появиться так, чтобы не расстраивать поклонников.

Многие коллеги по сериалу знают о болезни Тайлера и поддерживают его. Артист указал, что решил говорить об онкологии публично, чтобы побудить людей проверить свое здоровье. 

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