У актера, исполнившего роль Гантера в "Друзьях", диагностировали рак четвертой стадии

О своем диагнозе он узнал в 2018 году на осмотре у врача. После этого он начал гормональную терапию, которая помогла и избавила Тайлера от симптомов. Таким образом он смог жить обычной жизнью. Ему было необходимо лишь принимать таблетки.

Но к сожалению, болезнь оказалось сильнее. Метастазы продолжили распространяться - они пошли на кости и позвоночник актера. Это привело к параличу нижней части тела.

Сейчас Тайлер проходит курс химиотерапии, которая "агрессивно" борется с раком. Актер понимает, что это четвертая стадия, и, вероятно, болезнь победит.

Джеймс Майкл Тайлер появился в спецэпизоде сериала "Друзья". Но он участвовал в записи по Zoom. Актер решил появиться так, чтобы не расстраивать поклонников.