"Я в шоке": Айза сообщила о возвращении к Гуфу, но оказалось, что это не так

Айза рассказала, что они с бывшим супругом якобы долго переписывались и даже целовались. Это заставило ее поверить в возрождение прежних чувств.

После сенсационных публикаций с признаниями Айзы возмутилась нынешняя девушка артиста Юлия. Она негативно высказалась о происходящем. Кроме того, в Instagram-сторис сестра Гуфа разместила видео, на котором рэпер целуется и обнимается со своей возлюбленной.

После этого Айза сказала своим фолловерам, что она не врала: "Это просто худшее, что могло произойти. Я в шоке, что такое случилось. А самый прикол во всем этом, знаете какой? То, что Алеша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма: "Мама, папа ненадежный! Ты только всерьез ему не верь", - цитирует Долматову StarHit.ru.

Поклонники предположили, что Айза не врала, а Гуф мог встречаться с бывшей женой тайно, за спиной у нынешней девушки.