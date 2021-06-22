Суд первой инстанции оправдал депутата Юрашса, которого обвинили в разглашении государственной тайны

Прокуратура сможет обжаловать приговор. Если это произойдет, дело будет рассматривать Рижский окружной суд.

Юрашс заявил агентству LETA, что решение суда абсолютно закономерно и очевидно, но выдвинутые обвинения и судебный процесс были очень неприятным временем для него и его семьи.

Юрашс отметил, что решение суда важно не только для него лично, но и для общества в целом и тех, кто не готов молчать о незаконных действиях чиновников и хочет чувствовать себя защищенным от неблагоприятных последствий.

"Это решение - четкий сигнал, и это самое ценное в этом судебном процессе", - сказал Юрашс.

Депутат призвал прокуратуру не подавать протест на постановление суда и признать поражение. Подача протеста приведет к потере ресурсов прокуратуры, суда, а также времени вовлеченных лиц, сказал политик, вновь подчеркнув, что он действовал законно.

Прокурор Марис Урбанс сообщил агентству LETA, что приговор будет опротестован, но доводы суда пока неизвестны.

Прокурор по-прежнему считает, что собранных по делу доказательств достаточно, а доводы прокуратуры достаточно веские для вынесения обвинительного приговора.

Летом 2016 года Юрашс публично заявил, что ему предложили взятку, чтобы переквалифицировать уголовное дело бывшего главы Latvijas dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского с взяточничества на торговлю влиянием, что предполагает более мягкое наказание.

Юрашс утверждал, что еще до публичного заявления он сообщил о попытке подкупа KNAB и прокуратуре, но реакции не последовало, и тогда он заявил о происходящем через СМИ.

За публичное обнародование этой информации против Юрашса был начат уголовный процесс. Прокурор Айвис Залужинскис пришел к выводу, что оснований для привлечения Юрашса к уголовной ответственности нет и дело должно быть прекращено, однако старший прокурор отдела по расследованию особо важных дел Модрис Адлерс отменил решение Залужинскиса. Дело было возвращено в Службу государственной безопасности.