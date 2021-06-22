Видео ⟩ Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala будет перенесен

После сообщений о том, что правительство Латвии готовится к смягчению ряда ограничений команда Laima Rendezvous Jūrmala начала работу над новой концертной программой, но, принимая во внимание актуальные правила МК и невозможность въезда в Латвию большого числа зрителей, организаторы фестиваля были вынуждены принять решение о его переносе на 27.07-31.07.2022.

"Дорогие друзья! Сегодня пришел тот момент, когда мне нужно сказать вам, что наше рандеву откладывается на следующий год. Вчера мы праздновали день рождения Максима Галкина, было так весело, и я думала, Господи, у нас будет так же - мы будем все гулять, будем веселиться, слушать песни и смеяться, но нет. День рождения закончился, и я должна вам сказать грустную весть - рандеву переносится. До встречи на рандеву!" - обратилась к поклонникам муза фестиваля Лайма Вайкуле.

По словам организаторов Laima Rendezvous Jūrmala, в сложившейся ситуации целый ряд препятствий мешает провести масштабное культурное мероприятие на уровне, к которому привыкли зрители, поэтому трудное решение о переносе фестиваля является единственно верным.

"К сожалению, сегодня мы пребываем в неясности. Граница Латвии по-прежнему открыта не для всех, и многие обладатели билетов, являющиеся гражданами третьих стран, просто не попадут на фестиваль. Мы следим за всеми солидными фестивалями, которые должны были состояться этим летом, и видим, что они также перенесены. Это чрезвычайно нас огорчает. Но Лайма Вайкуле не проводит для своих слушателей неполноценные концерты. Все должно быть достойно и с подобающим большому международному фестивалю масштабом. Мы используем полученное время, чтобы от переноса фестиваля на следующий год каждый наш гость смог выиграть и получить от Laima Rendezvous Jūrmala только лучшие впечатления - будет более яркая программа, будут долгожданные артисты, и мы надеемся, что пандемия уже станет для всех нас лишь воспоминанием", - отметила главный продюсер Laima Rendezvous Jūrmala Элита Милграве, добавив, что финал вокального конкурса Laima Voice, несмотря на перенос фестиваля, состоится 27 июня 2021 года, но в режиме онлайн.

Напомним, международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, традиционно проходящий в Юрмале с 2015 года, стал неотъемлемой частью культурной жизни Латвии и одним из самых ожидаемых событий года. Гостям концертного зала "Дзинтари" фестиваль на протяжении пяти лет дарил и продолжит дарить незабываемое шоу и уникальную возможность лицезреть на одной сцене легенд латвийской и зарубежной эстрады, выступающих соло и дуэтами, а также открывать для себя ярких молодых исполнителей из Латвии, России, Украины, Грузии, Израиля и множества других стран.

В предыдущие годы участниками фестиваля были: Интарс Бусулис, Янис Стибелис, Маркус Рива, Лаурис Рейникс, Саманта Тина, Айя Андреева, Патриша, Инесса Галанте, Крис Норман, Хибла Герзмава, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Monatik, Стас Михайлов, Ксения Сидорова, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Нино Катамадзе, Настя Каменских, Лолита, Марио Бионди, Валерий Сюткин, Макс Барских, Сати Казанова, Бьянка, Алексеев, Эмин, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Дана Соколова, Maruv и многие другие. Благодаря прямой трансляции и поддержке социальной сети Odnoklassniki.ru фестиваль смотрят более чем 100 миллионов зрителей по всему миру.