Звезда недели ⟩ Солистка дуэта Artik & Asti Анна Дзюба: пластические операции и брак с бизнесменом
24 июня участнице дуэта Artik & Asti Анне Дзюбе исполнился 31 год. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
24 июня участнице дуэта Artik & Asti Анне Дзюбе исполнился 31 год. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Музыка для Анны - привычная вещь. Она выросла в творческой семье. Вместе со старшей сестрой постоянно выдумывала различные сценки, устраивала импровизированные спектакли и показы мод для родных и соседей.
В школе певица была активной участницей музыкальных вечеров. В детстве она любила слушать Уитни Хьюстон и Мэрайю Кэри.
Анна мечтала о сцене, но не знала, как попасть в шоу-бизнес. Родители стремление дочери к музыке не поддерживали и настаивали на том, что ей следует получить образование. Параллельно она выучилась на юриста и работала помощником адвоката, а кроме того, в ее анкете есть и профессия визажиста.
"Когда мне позвонил Артик, я, честно, была в шоке. К тому моменту у меня уже опустились руки, я ничего не хотела и мысленно смирилась с тем, что буду варить борщи, заниматься домашним хозяйством", - признавалась Анна в интервью СМИ.
Вскоре дуэт перебрался в Москву, где у молодых исполнителей началась совершенно другая жизнь, состоящая из плотной студийной работы, интенсивной концертной деятельности и частых гастрольных поездок.
Ане было непросто сразу адаптироваться к такому ритму, но рядом всегда был Артем, который стал не только партнером по сцене, но и верным соратником, лучшим другом и советчиком. К тому же непередаваемые словами эмоции от выхода на сцену, энергетика зрительного зала и ощущение сбывшейся наконец мечты с лихвой компенсировали все сложности.
Девушка вспоминала, что в подростковые годы она больше дружила с мальчиками, чем с девочками. По ее словам, она не была привлекательной, позднее на нее стали обращать внимание из-за характера.
Первый свой альбом Artik & Asti выпустили в 2013 году, а уже через полгода были номинированы на премию канала Russian Music Box (категория "Лучшая раскрутка"). Их второй альбом "Здесь и сейчас" стал одним из самых популярных в 2015 году по данным Яндекс.Музыки. В 2016 году группа получила две номинации на премию RU.TV и номинацию на премию Муз-ТВ ("Прорыв года"). Весной 2017-го вышел в свет третий альбом дуэта "Номер 1", который, как и предыдущие, вызвал самый живой интерес публики.
Но популярность, которая вышла далеко за пределы России, дуэту принесла песня "Грустный дэнс".
Artik & Asti - "Грустный дэнс"
"Это залог успеха!" - считает певица.
Однако она изменила не только это.
"Носик колола, чтобы уменьшился. Губы - сто раз, верхнюю - пока не сделали естественную. Массажи, углы челюсти меняла, чтобы избавиться от подбородка..." - не скрывала звезда.
Но Анна все равно осталась недовольна результатом. Ей кажется, что в итоге стало только хуже. Она снова делала инъекции, брови, а вот подбородок так и не смогла убрать.
Изначально пара должна были пожениться в июне, но коронавирус помешал их планам. Вероятно, переносить роспись на следующий год они не хотели, поэтому отправилась в загс.
"Я никогда еще так сильно не любила. И меня никогда так не любил никто. Никогда! Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. Что такое доверять, что такое знать, когда тебя не обманут, не предадут, не бросят. Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины. Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать твоей женой! Теперь мы семья, теперь мы есть друг у друга, и мы сильнее, лучше, крепче и увереннее, чем когда-либо в своей жизни! Ты выбрал меня, и я благодарна Богу за каждый наш день и миг вместе! Таких, как ты, не бывает! Когда тебя создала Вселенная, ты точно был единственным экземпляром и остался им, клянусь! Многим мужчинам стоит поучиться у тебя и понять, что такое быть мужчиной", - написала певица в соцсетях.