Звезда недели ⟩ Солистка дуэта Artik & Asti Анна Дзюба: пластические операции и брак с бизнесменом

Музыка для Анны - привычная вещь. Она выросла в творческой семье. Вместе со старшей сестрой постоянно выдумывала различные сценки, устраивала импровизированные спектакли и показы мод для родных и соседей.

В школе певица была активной участницей музыкальных вечеров. В детстве она любила слушать Уитни Хьюстон и Мэрайю Кэри.

Анна мечтала о сцене, но не знала, как попасть в шоу-бизнес. Родители стремление дочери к музыке не поддерживали и настаивали на том, что ей следует получить образование. Параллельно она выучилась на юриста и работала помощником адвоката, а кроме того, в ее анкете есть и профессия визажиста.

Однажды поздним вечером в квартире девушки неожиданно прозвучал телефонный звонок. Ей позвонил молодой продюсер Артем Умрихин, который искал солистку для своего нового проекта.

"Когда мне позвонил Артик, я, честно, была в шоке. К тому моменту у меня уже опустились руки, я ничего не хотела и мысленно смирилась с тем, что буду варить борщи, заниматься домашним хозяйством", - признавалась Анна в интервью СМИ.

Так возник дуэт Artik & Asti. Сейчас Анна не только солистка, но и бизнес-леди. У нее свой салон красоты, а еще она запустила свою коллекцию одежды. Об этом певица рассказывала в рамках проекта "вМесте".

Вскоре дуэт перебрался в Москву, где у молодых исполнителей началась совершенно другая жизнь, состоящая из плотной студийной работы, интенсивной концертной деятельности и частых гастрольных поездок.

Ане было непросто сразу адаптироваться к такому ритму, но рядом всегда был Артем, который стал не только партнером по сцене, но и верным соратником, лучшим другом и советчиком. К тому же непередаваемые словами эмоции от выхода на сцену, энергетика зрительного зала и ощущение сбывшейся наконец мечты с лихвой компенсировали все сложности.

Девушка вспоминала, что в подростковые годы она больше дружила с мальчиками, чем с девочками. По ее словам, она не была привлекательной, позднее на нее стали обращать внимание из-за характера.

Когда Анна начала петь, она была довольно упитанной особой. В СМИ ее часто упрекали в лишнем весе. Со временем Дзюба смогла похудеть.