22 июня 1941 года. Как этот день вспоминают в Германии

Заочным спором российского президента с председателем внешнеполитического комитета германского бундестага начался в ФРГ день, посвященный 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. Президент Владимир Путин опубликовал в немецкой газете Die Zeit приуроченную к этой годовщине статью: "Быть открытыми, несмотря на прошлое", а немецкий политик Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) ранним утром давал интервью на эту тему первому каналу телевидения ФРГ (ARD).

Глава немецкого государства Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) возложил 22 июня венок на советском мемориальном кладбище в берлинском районе Панков. В этот день в столице и других немецких городах прошли организованные самыми разными инициативными группами мероприятия в память о вторжении вермахта в Советский Союз 80 лет назад.

Статья Путина в Die Zeit и интервью Рёттгена в ARD

Российское посольство, сообщает Die Zeit, две недели назад предложило изданию статью Путина, приуроченную к этой годовщине. Российский президент изложил в ней свой взгляд на новейшую историю Европы.

Важнейшей причиной кризиса в отношениях России с западными странами он назвал расширение НАТО на восток. "Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе", - пишет Путин.

Норберт Рёттген ФОТО: Tim Brakemeier/dpa/picture alliance

Может быть, и в самом деле расширением НАТО на восток и сближением некоторых постсоветских стран, в частности Украины, с Евросоюзом, Запад спровоцировал кризис в отношениях с Россией, спросил рано утром, еще до публикации статьи Путина, репортер ARD председателя внешнеполитического комитета бундестага.

Норберт Рёттген не отрицает, что и Запад допустил ошибки, но не в этом. Отношение Путина к расширению НАТО он называет "ядром конфликта". "Россия оспаривает и отказывает своим западным соседям в свободе самоопределения. У России нет права запрещать Украине становиться демократическим правовым государством", - сказал Рёттген, имея в виду тот факт, что никто силком не тянул в НАТО страны Балтии, Польшу и другие государства Восточной Европы.

Критическое отношение к современной внутренней и внешней политике российского президента не мешает Рёттгену, однако, совершенно однозначно оценивать события 80-летней давности: "Мы должны сознавать нашу историческую вину за эту цивилизационную войну на уничтожение".

Президент ФРГ возложил венок к статуе "Родина-мать"