Новая информация о состоянии певицы МакSим
16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим (нас. - Марина Максимова) госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19.
16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим (нас. - Марина Максимова) госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19.
У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными.
Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
"Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются", - цитирует пиар-менеджера МакSим Яну Богушевскую StarHit.ru.
Отключать от аппарата искусственной вентиляции легких звезду планируют постепенно. Певица находится под круглосуточным наблюдением врачей.
Напомним, что МакSим растит двух дочерей 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Сейчас девочки находятся под присмотром родных.