Новая информация о состоянии певицы МакSим

У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными.

Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

"Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются", - цитирует пиар-менеджера МакSим Яну Богушевскую StarHit.ru.

Отключать от аппарата искусственной вентиляции легких звезду планируют постепенно. Певица находится под круглосуточным наблюдением врачей.