Видео ⟩ Катя Сафарова об отношениях с Тимати, шоу "Холостяк" и дорогих подарках

Напомним, российский рэпер Тимати сделал свой выбор на проекте канала ТНТ "Холостяк". Он подарил кольцо Катерине Сафаровой.

В финальном эпизоде она опередила свою соперницу Алису Грабову и получила от рэпера не только красную розу, но и кольцо с бриллиантом огранки Emerald американского ювелирного бренда Jacob & Co с бриллиантами в 7,7 карата (самый крупный камень по центру оценивается в 5 карат).

Стоимость кольца оценивается примерно в 22 миллиона рублей (около 253,7 тысячи евро).

Кроме того, в разговоре с Лаурой Джугелией выяснилось, что Тимати преподнес Кате и другие подарки:

часы стоимостью около 4 миллионов рублей (около 46 тысяч евро) и браслет Cartier за 500 тысяч рублей (5,7 тысячи евро).

Подарки рэпер выбирал сам. Как оказалось, он подарил их Кате еще во время проекта, когда молодые люди вместе отмечали Новый год. Девушка показала, что на часах есть даже гравировка на испанском языке: "Нет роз без шипов". Тимати позвонил ей и пригласил вместе отмечать Новый год. После Нового года они улетели в Дубай снимать финал.

Катя Сафарова считает, что в участии в "Холостяке" нет ничего постыдного. Даже на проекте можно быть собой. Насильно никому понравиться невозможно. Она изначально не знала, что Тимати ей понравится.

После проекта они с рэпером стали выходить в свет. Одним из первых мероприятий была премия Муз-ТВ. Там Ксения Собчак не могла не спросить Тимати о чувствах к Кате. Но девушка призналась, что до церемонии ее предупредили, что блондинка может сказать что-то колкое.

Что касается любви, то сейчас Катя не хочет больше бросаться в чувства с головой: "Я не думаю, что когда-нибудь любила". Она за осознанные чувства и разумный выбор. У нее был опыт токсичных отношений. После них модель не могла прийти в себя 1,5 года.

К бывшим возлюбленным Тимати она относится хорошо, ведь они подарили ему детей.

Лауре Катя призналась, что на данный момент она в процессе познавания рэпера. Вместе с Тимати они не живут. Девушка подчеркивает, что всему свое время. И хотя спустя несколько недель после проекта они летали вместе отдыхать, Сафарова уже знакома с семьей артиста, все равно она считает, что пока этого не достаточно, чтобы узнать друг друга. В Москву Катя переехала не из-за Тимати, а из-за рабочих предложений.

О своих отношениях с Неймаром она сказала уклончиво. Фотографию девушка подписала словом "Love", потому что так хотела. Когда она познакомилась с футболистом, то даже не знала, кто он такой: "Я дно футбола". Со спортсменом модель познакомила подруга. В какой-то момент их пригласили на ужин к Неймару. Катя призналась, что он очень хороший и веселый парень.

О том, была ли между ними романтика, модель не рассказала. Но они в хороших отношениях и общаются. Футболист ежегодно приглашает Катю на свой день рождения.