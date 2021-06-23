Ср, 23.06.2021
Я сейчас не долблю. И алкоголь не употребляю. Все эти недавние проблемы со здоровьем показали, что надо завязывать. Не знаю, насколько моей трезвости еще хватит. Но пока я счастлив. Моргенштерн, российский рэп-исполнитель
Моргенштерн, российский рэп-исполнитель

Красное предупреждение: во многих частях Латвии ожидаются сильнейшие грозы

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

24 июня с часу ночи до девяти утра в центральной и восточной части Латвии будет действовать предупреждение самого высокого уровня об экстремально сильной грозе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Красное предупреждение распространено, проанализировав последние прогнозы и беря во внимание время праздников - многие люди будут ночью на природе. Предупреждение действует и в столице.

Во время грозы возможны очень сильные дожди, порывы ветра до 25 метров в секунду и сильный град.

Ветер может повалить деревья и нанести другой ущерб. Опасность также представляют разряды молнии. Из-за дождя возможно затопление локальных низовий.

Красное предупреждение означает, что люди должны принять меры для защиты своего здоровья, жизни и имущества и следовать инструкциям ответственных органов.

Ожидаются перебои в дорожном движении и электроснабжении. Рекомендуется избегать выхода из дома и поездок без крайней необходимости.

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