Красное предупреждение: во многих частях Латвии ожидаются сильнейшие грозы

Красное предупреждение распространено, проанализировав последние прогнозы и беря во внимание время праздников - многие люди будут ночью на природе. Предупреждение действует и в столице.

Во время грозы возможны очень сильные дожди, порывы ветра до 25 метров в секунду и сильный град.

Ветер может повалить деревья и нанести другой ущерб. Опасность также представляют разряды молнии. Из-за дождя возможно затопление локальных низовий.

Красное предупреждение означает, что люди должны принять меры для защиты своего здоровья, жизни и имущества и следовать инструкциям ответственных органов.

Ожидаются перебои в дорожном движении и электроснабжении. Рекомендуется избегать выхода из дома и поездок без крайней необходимости.