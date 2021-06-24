В Салском крае упавшее дерево убило человека
В Салском крае в результате падения дерева в ночь на 24 июня погиб человек, сообщает агентство LETA.
В Салском крае в результате падения дерева в ночь на 24 июня погиб человек, сообщает агентство LETA.
В 1:55 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в Салский край, где на человека упало дерево. Когда спасатели освободили человека, медики констатировали его смерть.
В целом VUGD в связи с упавшими деревьями получила 44 вызова, большинство из них были в Земгале и Видземе - в каждом краю по 14 вызовов. В свою очередь меньше всего вызовов в связи со сломавшимися деревьями было в Латгале - всего семь.
Всего за прошедшие сутки VUGD получила 230 вызовов, 69 из которых были связаны с пожарами, 89 - со спасательными работами, а 72 оказались ложными, причем 69 из этих ложных вызовов были на пожары.