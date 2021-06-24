Чт, 24.06.2021
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Артем Дзюба, капитан сборной России по футболу

В Салском крае упавшее дерево убило человека

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Салском крае в результате падения дерева в ночь на 24 июня погиб человек, сообщает агентство LETA.

В 1:55 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в Салский край, где на человека упало дерево. Когда спасатели освободили человека, медики констатировали его смерть.

В целом VUGD в связи с упавшими деревьями получила 44 вызова, большинство из них были в Земгале и Видземе - в каждом краю по 14 вызовов. В свою очередь меньше всего вызовов в связи со сломавшимися деревьями было в Латгале - всего семь.

Во время сильной грозы в одном случае дерево упало на автомобиль, а в другом - на провода электричества. В основном же деревья падали на проезжую часть.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 230 вызовов, 69 из которых были связаны с пожарами, 89 - со спасательными работами, а 72 оказались ложными, причем 69 из этих ложных вызовов были на пожары.

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