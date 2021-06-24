В Салском крае упавшее дерево убило человека

В целом VUGD в связи с упавшими деревьями получила 44 вызова, большинство из них были в Земгале и Видземе - в каждом краю по 14 вызовов. В свою очередь меньше всего вызовов в связи со сломавшимися деревьями было в Латгале - всего семь.