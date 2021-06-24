"Я травмирована. Я несчастна": Бритни Спирс лично потребовала в суде лишить ее отца опекунства над ней

"Я лгала и говорила всему миру, что со мной все в порядке и я счастлива […]. Я травмирована. Я несчастна. Я не могу спать", - цитируют певицу СМИ.

Известно, что Бритни Спирс подключилась к заседанию в онлайн-режиме.

Певица заявила, что контролирующие ее жизнь люди не позволяют ей завести еще одного ребенка и выйти замуж. Бритни объяснила, что хотела посетить гинеколога и убрать внутриматочное средство, которое не позволяет ей забеременеть. Но ее опекуны против.

Бритни призналась, что у нее есть молодой человек, но ей не позволяют ездить с ним в одной машине. По словам звезды, она лишена права на собственную жизнь. Кроме того, артиста отмечает, что против ее воли ей стали давать литий.

"Это сильный наркотик. Если его принимать больше пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя как будто пьяной, не могла ни о чем поговорить ни с мамой, ни с папой. За мной смотрели шесть разных медсестер", - рассказала Бритни.

Напомним, в ноябре 2020 года суд в Лос-Анджелесе отклонил прошение певицы Бритни Спирс лишить ее отца Джейми статуса опекуна и заведующего финансами артистки.

Представитель отца певицы утверждал, что тот всегда действовал исключительно в интересах дочери. Согласно утверждению правозащитника, Джейми Спирс помог Бритни в момент, когда у нее были долги, и она смогла заработать состояние в $60 млн.

Бритни Спирс хотела, чтобы ее личную жизнь контролировала ее менеджер Джоди Монтгомери, а финансовые дела намеревалась передать компании Bessemer Trust. В итоге судья назначил Bessemer Trust соопекуном певицы, но Джейми Спирса от опекунства не отстранил.

Изменить условия опекунства певица потребовала через суд в августе 2020 года.

Бритни очень активна в соцсетях. Она регулярно выкладывает видеоролики своих занятий фитнесом, танцами и пишет вдохновляющие цитаты. Поклонники заметили любопытное совпадение.