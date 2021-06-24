На Лиго полиция задержала 19 нетрезвых водителей: один человек был в состоянии наркотического опьянения

Один водитель отказался пройти тест, поэтому его отвезли в медицинское учреждение, чтобы проверить уровень алкоголя в крови.

Как сообщалось ранее, для удержания автомобилистов от совершения правонарушений во время праздников Государственная полиция обещала работать на Лиго и в Янов день в усиленном режиме.

В полиции отмечают, что контроль за водителями, находящимися за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, является одним из важнейших приоритетов государственной полиции во время дежурств на Лиго.

Полиция начала работу в усиленном режиме с 22 июня и продлит ее до 28 июня.

В целом на Лиго на латвийских дорогах были задержаны 19 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде, а один водитель был в состоянии наркотического опьянения, сообщают в полиции.

В Рижском регионе были остановлены девять водителей в нетрезвом состоянии, в Курземе - один, еще один водитель употреблял наркотики, в Латгале полиция остановила четырех нетрезвых водителей, а в Видземе - троих.

В среду полицейские составили 172 протокола о превышении разрешенной скорости движения, и один протокол - за агрессивное вождение.

По информации полиции, в целом за минувший день сотрудниками полиции было составлено 432 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.