Декольте Седоковой, откровенный наряд Лободы, новый цвет волос Бузовой и отсутствие зрителей на фестивале "Жара"

Вечером 23 июня, в первый день "Жары", телеканал РЕН сообщил, что "фестиваль собрал полный зал гостей", многие из которых были без масок, а фанаты у красной дорожки "не соблюдали требования по социальному дистанцированию". Роспотребнадзор проверил фестиваль на соблюдение противоэпидемических норм. Зрителей без масок привлекли к административной ответственности.

Эмин Агаларов сообщил, что теперь зрителей на фестиваль пускать не будут. Он переходит в онлайн-режим. Организаторы фестиваля предложили зрителям обменять билеты на другие мероприятия - премию "Жара Music Awards" и фестиваль "Жара в Баку" в 2022 году.

Ксения Собчак, которая должна была вести "Жару", написала в Telegram: "Работа ведущей в пустом зале? Ну что ж, такое первый раз - люблю экзотику". В Instagram она добавила, что будет передавать зашифрованные послания всем антипрививочникам.

Из-за пандемии коронавируса в Московской области с 24 июня запретили проводить мероприятия в помещениях, если зрителей больше 50, и на открытом воздухе, если их больше 500.

Напомним, в июне из-за роста заболеваемости отменили многие развлекательные мероприятия, в том числе фестивали "Нашествие", "Боль", "Дикая мята".