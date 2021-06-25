Иск Земфиры к Евгению Гришковцу поступил в суд

Артистка требует полтора миллиона рублей (около 17,3 тысячи евро) компенсации морального вреда за высказывания по поводу ее творчества и опровержения. Телеканал "Дождь" привлечен по иску в качестве третьего лица.

Напомним, поводом для иска стали высказывания Евгения Гришковца в эфире программы "Би Коз" на телеканале "Дождь" 27 мая. Музыкант в нем прокомментировал новый альбом Земфиры "Бордерлайн", назвал певицу "наркоманкой", а ее песни - "наркоманскими".