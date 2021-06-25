Монеточка перенесла операцию
23-летняя российская исполнительница Лиза Монеточка (наст. - Лиза Гырдымова) не стала раскрывать причину, по которой ей понадобилась срочная помощь медиков. Об этом звезда сообщила в Instagram.
23-летняя российская исполнительница Лиза Монеточка (наст. - Лиза Гырдымова) не стала раскрывать причину, по которой ей понадобилась срочная помощь медиков. Об этом звезда сообщила в Instagram.
Лиза призналась, что очень волновалась перед операцией. Это был первый подобный опыт в жизни звезды, но в итоге все прошло нормально.
"Я ничего не выкладывала, поскольку дико боялась этого процесса. Не хотела думать и представлять. Но все было не так страшно. Я крепко уснула и ничего не поняла. Желаю вам никогда не болеть, а если и болеть, то быстро выздоравливать", - написала Монеточка.
В больнице певица проведет несколько дней. Ей необходимо полностью восстановиться после операции. Лиза настроена очень позитивно и уже мечтает поскорее вернуться к творческой деятельности.
Напомним, недавно Лиза Монеточка снялась в картине "Родные" вместе с Сергеем Буруновым.