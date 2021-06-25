Пт, 25.06.2021
Я просто выпал! житель Елгавы, выпавший из третьего этажа и приземлившийся на террасу ресторана
житель Елгавы, выпавший из третьего этажа и приземлившийся на террасу ресторана

Монеточка перенесла операцию

23-летняя российская исполнительница Лиза Монеточка (наст. - Лиза Гырдымова) не стала раскрывать причину, по которой ей понадобилась срочная помощь медиков. Об этом звезда сообщила в Instagram.

Лиза призналась, что очень волновалась перед операцией. Это был первый подобный опыт в жизни звезды, но в итоге все прошло нормально.

"Я ничего не выкладывала, поскольку дико боялась этого процесса. Не хотела думать и представлять. Но все было не так страшно. Я крепко уснула и ничего не поняла. Желаю вам никогда не болеть, а если и болеть, то быстро выздоравливать", - написала Монеточка

В больнице певица проведет несколько дней. Ей необходимо полностью восстановиться после операции. Лиза настроена очень позитивно и уже мечтает поскорее вернуться к творческой деятельности.

Напомним, недавно Лиза Монеточка снялась в картине "Родные" вместе с Сергеем Буруновым.

Монеточка ФОТО: https://www.instagram.com/monetochkaliska/?hl=ru
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