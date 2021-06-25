Монеточка перенесла операцию

Лиза призналась, что очень волновалась перед операцией. Это был первый подобный опыт в жизни звезды , но в итоге все прошло нормально.

"Я ничего не выкладывала, поскольку дико боялась этого процесса. Не хотела думать и представлять. Но все было не так страшно. Я крепко уснула и ничего не поняла. Желаю вам никогда не болеть, а если и болеть, то быстро выздоравливать", - написала Монеточка.