В Москве внезапно арестовали четырех участников Pussy Riot и их друзей

В некоторых полицейских рапортах говорится, что они планировали провести некую акцию в день годовщины начала Великой Отечественной войны.

Поздно вечером 21 июня участник Pussy Riot Александр Софеев и его друг, фотограф Дмитрий Воронцов, возвращались домой. Когда друзья находились недалеко от дома Софеева и собирались попрощаться, к ним подъехал автозак. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции.

Адвоката Гильманова, несмотря на его ходатайства, туда не пустили, но показали ему протокол задержания и рапорты полицейских. В них было указано, что Софеев и Воронцов якобы находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

23 июня Басманный районный суд Москвы арестовал Софеева и Воронцова на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. В суде, утверждает Гильманов, протоколы, в которых говорилось о распитии его доверителями алкоголя, уже не фигурировали.

Утром 22 июня муниципальный депутат и участница Pussy Riot Люся Штейн была задержана правоохранительными органами.

Напомним, Штейн носит электронный браслет в соответствии с ее мерой пресечения по "санитарному делу". Муниципальный депутат отмечает, что за соблюдением ею меры пресечения должна следить Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), а полицейские в действительности не интересовались ее браслетом.

В Пресненском районном суде интересы Штейн представляла адвокат "ОВД-Инфо" Мария Эйсмонт. Доказательствами по делу стали рапорты и показания полицейских. Люсе дали 15 суток ареста.

Вслед за Штейн полицейские задержали знакомую участников Pussy Riot, режиссера Анну Кузьминых - она возвращалась домой из салона красоты. На следующий день Мещанский районный суд арестовал девушку на 15 суток. По словам ее адвоката, в деле не было никаких доказательств, кроме показаний полицейских. В ознакомлении с записями камер уличного наблюдения защите отказали и в отделе полиции, и в суде.

Вечером 22 июня была арестована Мария Алехина, которая отправилась делать прививку. Она вышла из дома вместе с друзьями - Ольгой Шалиной и еще одним молодым человеком. Молодые люди сразу прошли в автозак и не оказывали сопротивления.

"Медуза" ссылается на объяснение полицейского Евгения Сынкина, участвовавшего в задержании Марии Алехиной, Ольги Шалиной и их знакомого (есть в распоряжении издания), о том, что планировалась "несанкционированная акция" в центре Москвы, приуроченная к памятной дате.

"Это новая практика, они винтят нас на все праздники. Если в календаре красная дата - значит, Pussy Riot что-то там планируют или не планируют, но мы их для профилактики задержим. 9 мая, 12 июня - в эти дни я не выходила из дома. А 22-го забыла, что за дата, и вышла. Мы все забыли, вообще об этом не думали", - цитирует издание Люсю Штейн.