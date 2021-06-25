Ученые сообщили о наиболее вероятной дате начала распространения Covid-19

Согласно статье в PLOS Pathogens, исследователи из Кентского университета в Великобритании пришли к выводу, что SARS-CoV-2 впервые мог появиться в период с начала октября до середины ноября 2019 года. Наиболее вероятная дата появления вируса - 17 ноября 2019 года, ученые говорят, что вирус, скорее всего, распространился по миру к январю 2020 года.

Первый официальный случай Covid-19 в Китае был зарегистрирован в декабре 2019 года и связан с рынком морепродуктов в Ухане. Однако в некоторых ранних случаях связь с рынком отсутствовала, что позволяет предположить, что SARS-CoV-2 циркулировал до того, как попал на рынок.

Метод, используемый исследователями, изначально был разработан для расчета даты исчезновения вида - ученые скорректировали его для подсчета времени, используя даты случаев заражения. Исследование основано на общедоступном наборе данных Worldometer Covid-19 Coronavirus Pandemic. Поскольку база данных китайских случаев не распространяется на первые изученные случаи, была использована база данных, предоставленная китайскими исследователями. На основе данных была установлена хронология новых случаев заражения для каждой страны.