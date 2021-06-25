Финал конкурса Laima Voice пройдет онлайн в резиденции Лаймы Вайкуле

Формат конкурса станет настоящим грандиозным экспериментом, так как эксклюзивная прямая трансляция пройдет в частной резиденции легендарной Лаймы Вайкуле, где бывали самые звездные гости, а в этот раз перед жюри онлайн вживую выступят финалисты международного конкурса!

Зрителей ждут эксклюзивные кадры, экспромт, юмор, талантливые выступления и награждение участников детской возрастной категории. Будьте с нами и с миллионами зрителей по всему миру! Поддержите восходящих звезд и получите огромное удовольствие!

Грандиозный, яркий, изысканный и романтичный фестиваль Laima Rendezvous Festival, созданный Лаймой Вайкуле, уже на протяжении пяти лет каждый год собирает на юрмальской сцене самых востребованных звезд эстрады, а также легендарных мировых музыкантов и молодых актуальных исполнителей. В потрясающей атмосфере фестиваля создаются неожиданные дуэты и трио известных певцов, — это настоящие музыкальные “рандеву”.

Напоминаем, фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala перенесен на 27 по 31 июля 2022 года.

В предыдущие годы участниками фестиваля были: Интарс Бусулис, Янис Стибелис, Маркус Рива, Лаурис Рейникс, Саманта Тина, Аия Андреева, Патриша, Инесса Галанте, Крис Норман, Хибла Герзмава, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Monatik, Стас Михайлов, Ксения Сидорова, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Нино Катамадзе, Настя Каменских, Лолита, Марио Бионди, Валерий Сюткин, Макс Барских, Сати Казанова, Бьянка, Алексеев, Эмин, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Дана Соколова, Maruv и многие другие. Благодаря прямой трансляции и поддержке социальной сети Odnoklassniki.ru, фестиваль смотрят более, чем 100 миллионов зрителей по всему миру.

В апреле прошлого года Лайма Вайкуле решила дать шанс новым звездам! И в рамках фестиваля родился великолепный вокальный конкурс Laima Voice. Музыка объединила всех несмотря на пандемию и закрытые границы. На почту Laima Voice приходили тысячи заявок из разных стран, что позволило поклонникам музыки в очередной раз убедиться, как много вокруг невероятных вокалистов!