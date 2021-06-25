Ксения Бородина разводится со вторым мужем
О разладе в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова слухи ходили давно. Накануне стало известно, что ведущая "Дома-2" подала на развод. Об этом сообщает портал Super.ru.
О разладе в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова слухи ходили давно. Накануне стало известно, что ведущая "Дома-2" подала на развод. Об этом сообщает портал Super.ru.
Причины расставания не уточняются.
Издание Super.ru утверждает, что во время телефонного разговора телеведущая подтвердила информацию о разводе. По неофициальным данным, с недавних пор супруги больше не живут вместе.
Недавно 38-летняя Ксения Бородина, после получения множества вопросов от подписчиков, которые просили ее прокомментировать информацию о разводе, ответила, что ей "хочется уйти в тень". Она поблагодарила фолловеров за поддержку.
Напомним, Курбан и Ксения поженились в 2015 году. В этом браке на свет появилась дочь Теона. У звезды также есть дочь от первого брака - Мария.