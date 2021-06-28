Пн, 28.06.2021
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Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину

Голливудский секс-маньяк Вайнштейн начинал еще в 70-х. Как молчанию пришел конец

Харви Вайнштейн ФОТО: Brendan McDermid/Reuters/Scanpix

Прошло три с половиной года с тех пор, как более десятка женщин в американской прессе обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальном насилии, которое он осуществлял благодаря своему влиянию в киноиндустрии. Используя хештег #MeToo, женщины открыто рассказали о сексуальных домогательствах. Оказалось - таких историй бесчисленное множество. Оглядываясь назад на движение #MeToo, вы можете попытаться оценить это влияние за последние пару лет.

Хотя слоган Me Too возник еще в эпоху Myspace более десяти лет назад, он был услышан во всем мире в октябре 2017 года как ответ на публикации в New York Times и The New Yorker о Вайнштейне (одном из самых влиятельных кинопродюсеров Голливуда) и его сексуальных домогательствах и изнасилованиях в отношении актрис. С тех пор количество обвинителей превысило 80 человек.

В фильме "Неприкосновенный" (Untouchable) 2019 года, который доступен на LMT Viedtelevīzija, берут интервью у многочисленных жертв продюсера.

Еще начиная с 1970-х годов Вайнштейн приглашал молодых актрис в свой гостиничный номер якобы для обсуждения рабочих вопросов. Но там он встречал их обнаженным, требуя массажа или действий сексуального характера. В документальном фильме несколько его жертв признаются, что остолбенели и пребывали в шоке, надеясь, что все это закончится как можно скорее. Несколько женщин обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

Иногда Вайнштейн угрожал, что в противном случае карьера актрис будет разрушена. Как одному из самых влиятельных продюсеров в Голливуде, который также поддерживал очень тесные отношения со СМИ в индустрии развлечений, ему это было по силам. По подсчетам издания Quartz,

с 1993 по 2016 год по меньшей мере 34 лауреата премии "Оскар" в своих благодарственных речах называли имя Вайнштейна - столько же лауреаты самой престижной кинопремии благодарили Бога.

9 января 2020 года. Харви Вайнштейн направляется в суд ФОТО: Brendan McDermid/Reuters/Scanpix

Когда скандал с Харви Вайнштейном получил огласку, Питер Джексон, режиссер "Властелина колец", сказал, что бывшая компания Вайнштейна Miramax предоставила ему "ложную информацию" об актрисах Мире Сорвино и Эшли Джадд, в результате чего их кандидатуры не рассматривались на роли. Обе актрисы рассказали, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Вайнштейна, но отказали продюсеру.

Хотя на это ушло много лет, Харви Вайнштейн в конце концов заплатил за все высокую цену. Продюсеру пришлось покинуть The Weinstein Company и лишиться многих предыдущих наград. В мае 2018 года он оказался в полицейском участке Нью-Йорка, откуда на следующий день был освобожден под залог в 1 миллион долларов. В 2020 году Вайнштейн предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению шести женщин и был признан виновным в преступной сексуальной активности первой степени и изнасиловании третьей степени. Он был приговорен к 23 годам лишения свободы. Против Вайнштейна продолжают появляться все новые обвинения, и, возможно, ему придется вновь предстать перед судом в Лос-Анджелесе.

Галерея: Харви Вайнштейн в полицейском участке в Нью-Йорке

Борьба со вседозволенностью Харви Вайнштейна стала самым заметным случаем в Голливуде, но, по словам нескольких женщин, у которых взяли интервью для фильма "Неприкосновенный", осуждение Вайнштейна не решило проблему сексуального насилия в киноиндустрии полностью. Как и в других сферах - бизнесе, политике, спорте и т. д., где тоже были выявлены подобные случаи, - все проблемы отнюдь не решены.

Однако в целом можно наблюдать положительные тенденции. В ответ на сообщения в деле Вайнштейна появилась информация о соглашениях конфиденциальности между бывшими помощницами и актрисами, которые вынуждали их хранить молчание о фактических преступлениях, в нескольких штатах США, включая Калифорнию и Нью-Йорк. Потому были приняты новые законы, запрещающие соглашения о конфиденциальности в сексуальных преступлениях. Конгресс США ввел более простые процедуры для сообщения о случаях сексуальных домогательств среди сотрудников. В Соединенных Штатах прошел ряд крупных женских маршей, таких как организованный фондом Time's Up, который помогает жертвам сексуальных домогательств покрывать судебные издержки. После того, как стало известно о домогательствах к несовершеннолетним участницам национальной команды США по гимнастике со стороны врача Ларри Нассара, был создан фонд Университета штата Мичиган.

В Европе же реакция не была такой единодушной. В январе 2018 года 100 известных французских женщин, в том числе актриса Катрин Денев, опубликовали в Le Monde открытое письмо, в котором объявили движение #MeToo пуританским и отстаивали право мужчин "соблазнять" женщину (хотя можно спросить, какая логическая цепочка между делом Вайнштейна, движением #MeToo и соблазнением).

Итальянские СМИ раскритиковали актрису Азию Ардженто, одну из первых обвинителей Вайнштейна. Актриса итальянского происхождения позже сама оказалась в центре скандала с сексуальными домогательствами - на этот раз ее обвиняли в изнасиловании 17-летнего мальчика.

Галерея: Продюсер Харви Вайнштейн и знаменитости

Движение #MeToo также ускорило глобальные усилия по сокращению сексуальных домогательств на рабочем месте. В 2019 году Международная организация труда (МОТ) разработала Конвенцию о насилии и домогательствах на рабочем месте, которую пока ратифицировали лишь несколько стран.

Хотя скандал с Харви Вайнштейном открыл теневую сторону индустрии развлечений, он не привел к системным решениям, не говоря уже о других отраслях. Например, как сделать, чтобы карьера актрисы не пострадала из-за вседозволенности продюсера? "Это еще не конец, - отмечает актриса Мария Пас де ла Уэрта в фильме "Неприкосновенный". - Все продолжается".

Статья написана в сотрудничестве с LMT Viedtelevīzijа

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