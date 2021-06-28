Голливудский секс-маньяк Вайнштейн начинал еще в 70-х. Как молчанию пришел конец

Хотя слоган Me Too возник еще в эпоху Myspace более десяти лет назад, он был услышан во всем мире в октябре 2017 года как ответ на публикации в New York Times и The New Yorker о Вайнштейне (одном из самых влиятельных кинопродюсеров Голливуда) и его сексуальных домогательствах и изнасилованиях в отношении актрис. С тех пор количество обвинителей превысило 80 человек.

В фильме "Неприкосновенный" (Untouchable) 2019 года, который доступен на LMT Viedtelevīzija, берут интервью у многочисленных жертв продюсера.

Еще начиная с 1970-х годов Вайнштейн приглашал молодых актрис в свой гостиничный номер якобы для обсуждения рабочих вопросов. Но там он встречал их обнаженным, требуя массажа или действий сексуального характера. В документальном фильме несколько его жертв признаются, что остолбенели и пребывали в шоке, надеясь, что все это закончится как можно скорее. Несколько женщин обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

Иногда Вайнштейн угрожал, что в противном случае карьера актрис будет разрушена. Как одному из самых влиятельных продюсеров в Голливуде, который также поддерживал очень тесные отношения со СМИ в индустрии развлечений, ему это было по силам. По подсчетам издания Quartz,

с 1993 по 2016 год по меньшей мере 34 лауреата премии "Оскар" в своих благодарственных речах называли имя Вайнштейна - столько же лауреаты самой престижной кинопремии благодарили Бога.

9 января 2020 года. Харви Вайнштейн направляется в суд ФОТО: Brendan McDermid/Reuters/Scanpix

Когда скандал с Харви Вайнштейном получил огласку, Питер Джексон, режиссер "Властелина колец", сказал, что бывшая компания Вайнштейна Miramax предоставила ему "ложную информацию" об актрисах Мире Сорвино и Эшли Джадд, в результате чего их кандидатуры не рассматривались на роли. Обе актрисы рассказали, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Вайнштейна, но отказали продюсеру.

Хотя на это ушло много лет, Харви Вайнштейн в конце концов заплатил за все высокую цену. Продюсеру пришлось покинуть The Weinstein Company и лишиться многих предыдущих наград. В мае 2018 года он оказался в полицейском участке Нью-Йорка, откуда на следующий день был освобожден под залог в 1 миллион долларов. В 2020 году Вайнштейн предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению шести женщин и был признан виновным в преступной сексуальной активности первой степени и изнасиловании третьей степени. Он был приговорен к 23 годам лишения свободы. Против Вайнштейна продолжают появляться все новые обвинения, и, возможно, ему придется вновь предстать перед судом в Лос-Анджелесе.

Галерея: Харви Вайнштейн в полицейском участке в Нью-Йорке