Голливудский секс-маньяк Вайнштейн начинал еще в 70-х. Как молчанию пришел конец

Хотя слоган Me Too возник еще в эпоху Myspace более десяти лет назад, он был услышан во всем мире в октябре 2017 года как ответ на публикации в New York Times и The New Yorker о Вайнштейне (одном из самых влиятельных кинопродюсеров Голливуда) и его сексуальных домогательствах и изнасилованиях в отношении актрис. С тех пор количество обвинителей превысило 80 человек.