"Всегда мечтала быть молодой мамой": Алеся Кафельникова откровенно рассказала о своей беременности
22-летняя Алеся Кафельникова опубликовала в соцсети снимки, на которых наконец продемонстрировала уже заметно округлившийся живот.
22-летняя Алеся Кафельникова опубликовала в соцсети снимки, на которых наконец продемонстрировала уже заметно округлившийся живот.
"Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой, и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же, не раздумывая, ему это сказала: "От таких, как ты, нужно срочно рожать". Мысли вслух, и они схожи, вуаля! Мне очень повезло с человеком, которого я встретила, в нем есть все, о чем я могла только мечтать", - написала Алеся.
Модель рассказала, что в фотосессии она принимала участие на 31-й неделе беременности. Автором снимков стала фотограф Полина Бертранд.
В своем блоге она тоже поделилась кадрами беременной Алеси Кафельниковой, на которых та позирует обнаженной. Кроме того, недавно Кафельникова также снялась для одной из обложек нового номера российского журнала Elle, который посвящен свадьбам.
Напомним, отцом ребенка является 35-летний бизнесмен Георгий Петришин. Известно, что пара сыграла свадьбу в прошлом месяце после года отношений.